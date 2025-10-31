La victoria 0-3 de Atlético Nacional sobre Llaneros por la fecha 18 de la Liga Betplay II-2025 se vio empañada por una controversial decisión arbitral que terminó en un penal a favor del equipo antioqueño, a pesar de la clara disconformidad expresada por el equipo VAR.

Sigue al canal de WhatsApp de Atlético Nacional

Los audios revelados muestran un desacuerdo notable entre el VAR y el juez central, Luis Matorel.

La acción se presentó tras una caída de Dairon Asprilla de Nacional dentro del área, que el árbitro Matorel sancionó inmediatamente como penal.

Sin embargo, al revisar las imágenes, el equipo VAR comenzó a expresar dudas, denotando que para ellos no era penal.

El VAR, al revisar la jugada, indicó repetidamente: «Ahí no veo infracción, no veo infracción» y «No veo patada”.

Adicionalmente, dijeron desde el VAR que “veo un contacto sutil. Es un contacto pie con pie. Un contacto muy sutil. No encuentro la patada como él la narra».

Incluso, el encargado del VAR, Carlos Ortega en reportes, invitó al juez central a una revisión en campo, indicándole que «el jugador número 5 tira el pie. Hay un contacto muy sutil, pero que no es patada, es un contacto por acción de juego».

¡No veo penal, yo si veo patada! Revelan los audios del VAR del polémico penal a favor de Atlético Nacional

La cabina del VAR concluyó: «nosotros acá en cabina determinamos que no hay infracción”, análisis que el juez desestimó.

A pesar de la insistencia del VAR, que buscaba mostrar que no había una «patada como tal» sino un «toque normal» o un «contacto muy sutil», el árbitro Luis Matorel, tras revisar el monitor, mantuvo su decisión inicial.

El juez central contraargumentó, señalando: «Mira, yo ahí observo que el jugador 5 blanco patea de manera imprudente al jugador verde. Míralo ahí observo una patada».

El VAR reiteró que el defensor no tocaba el balón, pero la última palabra la tuvo el árbitro: «Vale, yo sí encuentro una patada», lo que condujo a la ratificación del penal.

Este episodio ha reabierto el debate sobre la interpretación de las faltas y el uso del VAR en el fútbol colombiano, donde la decisión final del árbitro prevalece incluso ante la recomendación explícita del equipo de videoasistencia de anular el cobro.

El penal, convertido por Jorman Campuzano, significó el 1-0 parcial para Atlético Nacional.

Más noticias de Atlético Nacional