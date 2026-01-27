El DIM confirmó la lesión de Daniel Londoño en el aductor; el defensa espera exámenes médicos para definir su recuperación. Foto: DIM

¡Daniel Londoño preocupa! El cuerpo médico del DIM evalúa la gravedad de su lesión

El departamento médico del Deportivo Independiente Medellín emitió un comunicado oficial este 26 de enero de 2026, confirmando la baja del defensor Daniel Londoño.

Según el reporte inicial, el jugador presenta una lesión músculo tendinosa del aductor, contratiempo que lo marginará de los entrenamientos grupales de manera inmediata mientras se evalúa la gravedad del compromiso físico.

Para determinar el alcance exacto de la lesión, el cuerpo médico informó que el futbolista se encuentra a la espera de ayudas diagnósticas de imagen.

Estos exámenes serán fundamentales para detectar si existe ruptura fibrilar y permitirán al equipo de especialistas diseñar el plan de recuperación adecuado, ya sea mediante manejo conservador o un tratamiento más intensivo.

Por el momento, el “Poderoso” no ha establecido un tiempo estimado de incapacidad, subrayando que la evolución del jugador marcará su regreso a las canchas.

La institución se comprometió a brindar una actualización una vez se obtengan los resultados de los estudios, mientras el cuerpo técnico ya analiza las variantes defensivas para suplir la ausencia de Londoño en los próximos compromisos.

