Colombia asegura un triunfo agónico ante Bolivia en la Copa América de Futsal 2026

La Selección Colombia de Futsal dio un paso importante en sus aspiraciones continentales al derrotar 2-1 a su similar de Bolivia en la tercera jornada de la CONMEBOL Copa América 2026.

El encuentro, disputado en el COP Arena Oscar Harrison de Luque, Paraguay, estuvo marcado por la intensidad y un cierre dramático que le otorgó los tres puntos al conjunto cafetero.

El marcador se abrió temprano en la primera mitad. Apenas al minuto seis, Yairon Palencia ejecutó con maestría un tiro libre que venció la resistencia boliviana, poniendo en ventaja a los dirigidos por el quinteto nacional.

Sin embargo, Bolivia no bajó los brazos y logró capitalizar una de sus llegadas por intermedio de Juan Wiza, quien selló el empate 1-1 con el que ambos equipos se retiraron al descanso.

La segunda parte mostró dos caras distintas. En los minutos iniciales, el seleccionado boliviano tomó la iniciativa y puso en aprietos la portería defendida por Andrés Matos.

No obstante, Colombia logró sacudirse la presión, recuperó el control del esférico y comenzó a imponer su ritmo de juego en busca del gol de la victoria.

La insistencia colombiana rindió frutos cuando solo restaban dos minutos para el pitazo final. Harrison Santos se vistió de héroe al anotar el tanto definitivo, sentenciando el 2-1 que deja a Colombia con sensaciones positivas de cara a la clasificación.

Quinteto inicial de Colombia: Andrés Matos (A); Eduardo Riaño, Harrison Santos, Cristian Neme y Yulián Díaz.

Tras este exigente compromiso, el equipo colombiano tendrá una jornada de descanso para recuperar piezas.

Su participación en la fase de grupos culminará el próximo jueves 29 de enero a las 10:00 a.m. (hora de Colombia), cuando se enfrenten a la selección de Chile en un duelo que definirá su futuro en el certamen.

