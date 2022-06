Este viernes, 17 de junio, la organización de la Ruta de Occitania ordenó recortar la segunda etapa por la insoportable ola de calor. El Tour de Suiza también sufre por esta situación, y varios ciclistas han tenido consecuencias físicas. Daniel Felipe Martínez ha llamado la atención por la particular manera de hidratarse.

A parte de los retiros a causa del COVID-19, los pedalistas se deben enfrentar a temperaturas entre los 36 y 39 grados centígrados. El encargado de compartir el vídeo en la previa de la sexta etapa del Tour de Suiza fue el equipo Ineos.

“Levanten las manos si quisieran tener un equipo de colaboradores que les permita afrontar esta ola de calor”: con este mensaje acompañó la publicación la escuadra británica, en la cual se alcanza a ver como el colombiano se baña en agua mientras se encuentra montado en su bicicleta.

Martínez llegó en esta etapa 6 a 2 minutos y 18 segundos del ganador del día. En la general se encuentra en la posición 14 a un minuto y 52 segundos.

🙋‍♀️🙋 Hands up if you wish you had a team of carers to help you through this #heatwave 🌞💦💦 pic.twitter.com/MlalID0tFP

— INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) June 17, 2022