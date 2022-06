El ciclista antioqueño Sergio Higuita del equipo Bora, ascendió este viernes, 17 de junio, a la tercera posición de la clasificación general de la Vuelta a Suiza, en la que los últimos días han estados marcados por el brote de casos por COVID-19 en los participantes, lo que generó que por lo menos 30 de ellos abandonaran la carrera, entre los cuales estuvo su compañero y exlíder, el ruso Aleksandr Vlasov, y el compatriota Rigoberto Urán.

En la etapa 6, la cual tuvo un recorrido de 177,5 kilómetros entre Locarno y Moosalp, que ganó el alemán Nico Denz del equipo Team DSM, Higuita llegó noveno, a 2.14 del ganador.

Así las cosas, el nuevo líder es el danés Jakob Fuglsang (Israël-PT), lo sigue el inglés Geraint Thomas (Ineos), a un segundo, y el antioqueño, a 10’’.

Cabe mencionar que este sábado, 18 de junio, en una nueva etapa de montaña, se recorrerán 194,6 kilómetros entre Ambri y Malbun.

The break has 5min and is in the descent now…@Movistar_Team @qst_alphavinyl @TeamTotalEnrg @GreenEDGEteam @TrekSegafredo @swisscycling @IntermarcheWG pic.twitter.com/nMFNKkaT3J

— Tour de Suisse (@tds) June 17, 2022