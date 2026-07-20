Resumen: El representante a la Cámara Daniel Briceño anunció que durante su primer año en el Congreso entregará su prima especial mensual a Deisy Dorelly Guanaro, víctima de las Farc, para apoyar la creación de un emprendimiento. La iniciativa contará con el acompañamiento del empresario Mario Hernández y, según el congresista, busca respaldar a víctimas del conflicto armado y promover la reducción de los beneficios económicos de los legisladores.

Daniel Briceño anunció que entregará su prima de congresista a Deisy Guanaro, víctima de las Farc

El representante a la Cámara por el Centro Democrático, Daniel Briceño, anunció que durante su primer año en el Congreso entregará la totalidad de su prima especial mensual a Deisy Dorelly Guanaro, una mujer que ha denunciado públicamente haber sido víctima de las antiguas Farc cuando era menor de edad.

La decisión fue dada a conocer este 20 de julio, horas antes de su posesión, mediante un mensaje publicado en sus redes sociales. Allí explicó que, aunque respeta la decisión del Consejo de Estado de restablecer este beneficio para los congresistas, no está de acuerdo con ella y, por coherencia con su postura de reducir los ingresos de los legisladores, decidió destinar esos recursos a una causa social.

«Hace unos días el Consejo de Estado le devolvió al Congreso la prima especial de congresistas que se les había quitado a través de un decreto presidencial. Decisión con la cual no estoy de acuerdo, pero respeto», manifestó Briceño.

Posteriormente anunció el destino del dinero: “Este primer año le entregaré la prima especial mensual de congresista a Deisy Dorelly Guanaro, víctima de la señora Sandra Ramírez, de las Farc. Los recursos irán para que Deisy pueda montar su emprendimiento y, para eso, Mario Hernández le ayudará enseñándole a crear empresa. Siempre he creído en la reducción del salario de los congresistas y, por eso, hay que dar ejemplo. No voy a esperar a que el Congreso apruebe una ley; lo haré desde hoy, 20 de julio”.

Este primer año le entregaré la prima especial mensual de congresista a Deisy Dorelly Guanaro, víctima de la señora Sandra Ramírez, de las FARC. Los recursos irán para que Deisy pueda montar su emprendimiento y, para eso, @marioherzam le ayudará enseñándole a crear empresa.… pic.twitter.com/yPKOEGWCMH — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) July 20, 2026

El emprendimiento contará con acompañamiento empresarial

Briceño explicó que el apoyo no será únicamente económico. El proyecto también contará con el acompañamiento del empresario Mario Hernández, quien orientará a Guanaro en la creación y desarrollo de su negocio.

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«No solo le vamos a donar la plata a Daisy, lo que vamos a lograr es que pueda montar su proyecto productivo. Y para eso hemos hecho una alianza con alguien que sabe hacer negocios, el gran Mario Hernández», expresó.

El congresista agregó que espera mantener esta iniciativa durante su periodo legislativo, brindando cada año apoyo a una víctima diferente de las antiguas Farc.

Además, sostuvo que la propuesta busca poner el foco en quienes padecieron las consecuencias del conflicto armado.

En ese sentido escribió: «Los congresistas de las Farc estuvieron ocho años burlándose de las víctimas en el Congreso. Es momento de que sus víctimas sean reivindicadas. Este es solo un granito de arena. Cada año que esté en el Congreso ayudaremos a una víctima de las Farc distinta».

Deisy Dorelly Guanaro contó en diálogo con Semana que conoció la noticia mientras revisaba la red social X y aseguró que el gesto la tomó completamente por sorpresa.

“Estoy sin palabras. No sé cómo agradecerle”, afirmó.

También explicó que ya venía adelantando un pequeño proyecto para generar ingresos.

“No me esperaba esto. Fue muy emocionante. Porque yo estoy mandando hacer unas camiseticas para vender y llega él y me dice esto. Es muy gratificante”, expresó.

Si todos los políticos fueran como el doctor Daniel Briceño, tendríamos un país lleno de oportunidades. Colombia necesita líderes honestos, transparentes y comprometidos de verdad con la gente, no con sus intereses personales. El doctor @Danielbricen ha demostrado que la… pic.twitter.com/l1D2WJJPRW — DEISY DORELLY GUANARO (@DeisyDorelly) July 20, 2026

Guanaro ha relatado públicamente durante varios años los hechos de violencia que, según ha denunciado, sufrió tras haber sido reclutada por las antiguas Farc cuando tenía 11 años. Con esta iniciativa, Briceño aseguró que busca contribuir al fortalecimiento de su emprendimiento y respaldar a una de las víctimas del conflicto armado.