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    Juan Diego Gómez, la cuota Antioqueña en la inauguración del Salón de Presidentes en el Congreso de la República

    El Salón de Presidentes del Senado de la República, fue inaugurado en la tarde de hoy, 20 de julio de 2026, previo a la instalación y posesión del nuevo Congreso

    Publicado por: SoloDuque

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    Juan Diego Gómez, la cuota Antioqueña en la inauguración del Salón de Presidentes en el Congreso de la República

    Resumen: Con la intención de construir memoria y honrar la democracia, fue inaugurado en la tarde de hoy, 20 de julio de 2026, previo a la instalación y posesión del nuevo Congreso, el Salón de Presidentes del Senado de la República,

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    Con la intención de construir memoria y honrar la democracia, fue inaugurado en la tarde de hoy, 20 de julio de 2026, previo a la instalación y posesión del nuevo Congreso, el Salón de Presidentes del Senado de la República, una iniciativa liderada por Lidió García Turbay, Presidente saliente, quien integra la bancada del Partido Liberal.

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    En dicho acto, la representación antioqueña corrió por parte del líder Conservador Juan Diego Gómez Jiménez, exsenador antioqueño que ostentó el cargo del Presidente del Congreso de la República, en el periodo comprendido entre los años 2021 y 2022.

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    Gómez Jiménez destacó la importancia de este espacio, al señalar: «Valoro mucho esta iniciativa del Salón de Presidentes del Senado de la República, porque más allá de ser un homenaje a las personas, considero que es un retrato fidedigno de la historia de la democracia, de la responsabilidad de los partidos políticos en la construcción de leyes que a lo largo de todos estos años, han favorecido a los colombianos en estos 216 años de vida republicana».

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    Al acto de inauguración del Salón de Presidentes del Congreso, asistieron diferentes personalidades de la política nacional, expresidentes del Congreso, ministros del gobierno actual, el Procurador General de la Nación, entre otros.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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