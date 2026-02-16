Resumen: El DANE informó que el PIB de Colombia creció 2,6 % en 2025. Conozca los sectores que impulsaron la actividad económica y aquellos que presentaron contracciones.

¿Cómo cerró el bolsillo del país? DANE reveló las cifras del crecimiento económico en 2025

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) entregó el informe consolidado sobre el comportamiento de la economía colombiana durante el año de 2025, confirmando una expansión anual del 2,6%.

De acuerdo con Piedad Urdinola, directora de la entidad, el Producto Interno Bruto (PIB) mantuvo una dinámica positiva impulsada principalmente por el gasto de consumo final, que aumentó un 4,2%. No obstante, el resultado se ubicó ligeramente por debajo de las expectativas de algunos analistas y del Gobierno, que proyectaban una variación entre el 2,8% y el 3,1%.

El reporte detalla que el desempeño de la economía estuvo jalonado por tres sectores estratégicos. En primer lugar, el comercio, transporte y alojamiento aportó 0,9 puntos porcentuales al valor agregado.

Le siguieron las actividades de administración pública, salud y educación, con un crecimiento del 4,5%. Sin embargo, el dato más destacado provino del sector cultural y de entretenimiento, que registró una expansión del 9,9%, consolidándose como el rubro de mayor crecimiento porcentual durante el 2025.

Pese al avance general, el informe técnico también identificó sectores con saldos negativos. La explotación de minas y canteras sufrió una contracción del 6,2%, mientras que el sector de la construcción registró una caída del 2,8% anual.

Asimismo, el DANE informó sobre una revisión en las cifras de años anteriores: el crecimiento de 2023 se ajustó al alza (0,8%), mientras que el de 2024 se revisó levemente a la baja (2,5%).

Hacia el cierre del año, en el último trimestre, la economía mostró una variación del 2,3%, reflejando un comportamiento estable pero con desafíos persistentes en la formación bruta de capital e inversión.

#PIB El Producto Interno Bruto creció 2,6% en el año 2025pr respecto al año 2024p. Mientras que en el 4. to Trimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto (PIB), creció 2,3%. pic.twitter.com/XRc4eYnSVm — DANE Colombia (@DANE_Colombia) February 16, 2026

