Resumen: En medio de las labores de atención tras el devastador terremoto de magnitud 7,4, Cristian Kuperbank, integrante de la brigada internacional Los Topos Azteca, logró rescatar con vida a un perrito de raza Cocker Spaniel que permanecía atrapado entre los escombros de una vivienda colapsada en Cali. El emotivo salvamento, registrado en video y destacado como el primer logro de su misión en Colombia, evidenció la cuidadosa maniobra del socorrista para poner a salvo al animal entre estructuras profundamente dañadas, convirtiéndose en un símbolo de esperanza y resiliencia en medio de la emergencia.

¡Dan ganas de llorar de la emoción! Los topos mexicanos rescataron un perrito en medio de los escombros

En medio de la emergencia que atraviesa el país tras el devastador terremoto de magnitud 7,4, un emotivo momento de esperanza se registró en la ciudad de Cali. Cristian Kuperbank, especialista en búsqueda y salvamento e integrante de la renombrada brigada internacional Los Topos Azteca, logró rescatar con vida a un perrito que permanecía atrapado entre las ruinas de una vivienda colapsada.

Un rescate entre la destrucción

El hecho fue registrado en video y calificado por el equipo de socorro como el “primer rescate de la misión” desplegada en Colombia. En las imágenes se observa al rescatista dentro de una estructura gravemente afectada, con muros destruidos, profundas grietas y capas de escombros sobre el suelo.

En medio del colapso, sobre una pequeña otomana que quedó en pie, se encontraba un perro de raza Cocker Spaniel. Con calma y cuidado, Kuperbank le aseguró una guía de protección para guiarlo y entregarlo a salvo a través de una de las aberturas de la edificación, donde otros socorristas apoyaban la maniobra desde el exterior.

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Cooperación internacional para salvar vidas

La presencia de los Topos Azteca en el país se da en el marco del apoyo e integración de ayuda internacional articulada para atender el desastre natural que afectó al occidente colombiano.

La hazaña de la brigada ha generado una ola de agradecimiento en redes sociales y entre la comunidad local, resaltando que cada vida rescatada —humana o animal— representa un símbolo de resiliencia en medio de la tragedia que enfrenta el país.

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