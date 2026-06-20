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Resumen: Las autoridades señalaban a Iván Jacobo Idrobo alias "marlon" como el cerebro detrás de numerosos crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad y acciones sistemáticas contra la población civil

Dan de baja al guerrillero «marlon», mano derecha de «mordisco» y quien lanzó el cilindro de gas al bus que mató 21 personas en cauca

Minuto30.com .- En un contundente operativo conjunto desarrollado por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, fue neutralizado Iván Jacobo Idrobo Arredondo, conocido en el mundo del crimen bajo el alias de «Marlon», quien sería uno de los hombres de confianza de «Iván Mordisco.

Este individuo era el principal cabecilla del GAO-r Bloque Occidental Jacobo Arenas, estructura perteneciente a la facción de alias «Iván Mordisco», y figuraba como uno de los delincuentes más buscados del suroccidente colombiano.

Detalles del operativo y perfil del cabecilla

La exitosa operación militar fue el resultado de un minucioso trabajo de inteligencia que culminó en la vereda San Isidro, jurisdicción del municipio de Buenaventura (Valle del Cauca), lugar donde el cabecilla se encontraba refugiado.

Alias «Marlon» llevaba 23 años delinquiendo dentro de la organización terrorista y contaba con múltiples órdenes de captura vigentes por diversos delitos.

Debido a su peligrosidad y su rol jerárquico, el Gobierno Nacional ofrecía una recompensa de hasta $4.500 millones de pesos por información que condujera a su ubicación.

Extenso prontuario de terror de «marlon»

Las autoridades señalaban a Iván Jacobo Idrobo como el cerebro detrás de numerosos crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad y acciones sistemáticas contra la población civil, la infraestructura estratégica y la Fuerza Pública. Entre los hechos más graves que se le atribuyen destacan:

Masacre en Cajibío: Fue señalado como uno de los principales responsables del devastador atentado terrorista en el sector de El Túnel (Cajibío, Cauca), el cual dejó un saldo trágico de 21 compatriotas asesinados y 45 heridos.

Ataque a guarnición militar: Autor intelectual del ataque perpetrado contra la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, ocurrido el 21 de agosto de 2025.

Terrorismo con explosivos: Planeación y ejecución de atentados utilizando vehículos acondicionados con artefactos explosivos en los municipios de Jamundí (Valle del Cauca) y Timba (Cauca), sumado al uso reciente de drones cargados con explosivos.

Crímenes adicionales: Responsable directo del homicidio de líderes sociales, ataques mortales contra integrantes de la Fuerza Pública, así como del reclutamiento e instrumentalización de menores de edad para el conflicto.

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Impacto en el suroccidente colombiano

La caída de alias «Marlon» representa una fractura estratégica vital para las capacidades criminales y operativas del Bloque Occidental Jacobo Arenas.

Esta neutralización es un paso clave para restituir la estabilidad y brindar protección a las comunidades fuertemente golpeadas por la violencia en esta región del país, aliviando la presión armada especialmente en municipios del departamento del Cauca como Guapi, Timbiquí, López de Micay, Suárez, Morales, Argelia, Policarpa, Leiva y El Rosario.