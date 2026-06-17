Abatidos cinco disidentes presuntos responsables de la masacre de Cajibío

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Resumen: Cinco presuntos integrantes de las disidencias de las Farc murieron en una operación militar en Cauca. Serían responsables del atentado que dejó 21 muertos en Cajibío.

Una operación militar desarrollada en zona rural de El Tambo, Cauca, dejó como resultado la muerte de cinco presuntos integrantes de las disidencias de las Farc, señalados por las autoridades de participar en la masacre de Cajibío.

La acción fue ejecutada por tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 4, que adelantaban operaciones ofensivas contra la estructura Jaime Martínez, una de las organizaciones armadas con mayor presencia en esta región.

Tras varios meses de seguimiento e inteligencia militar, los uniformados ubicaron una comisión armada en el sector de La Gallera, donde se registraron los enfrentamientos.

De acuerdo con los reportes oficiales, los cinco hombres abatidos serían los responsables de la instalación de explosivos en el sector conocido como El Túnel, en el municipio de Cajibío.

Ese atentado, ocurrido el pasado 25 de abril, dejó un saldo de 21 personas fallecidas y más de 45 heridas, en su mayoría campesinos de la zona.

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Las investigaciones también relacionan a esta célula de las disidencias de las Farc con desplazamientos forzados, reclutamiento de menores de edad, extorsiones y el control de corredores estratégicos utilizados para actividades ilícitas en el departamento del Cauca.

Según las autoridades, el grupo también estaría involucrado en el robo de vehículos y maquinaria empleada en las obras de ampliación de la vía Panamericana. Estos equipos, presuntamente, eran utilizados posteriormente para apoyar actividades logísticas y acciones terroristas.

Otro de los aspectos que preocupa a los organismos de seguridad es el uso de drones adaptados para lanzar explosivos.

Inteligencia militar atribuye a esta comisión ataques registrados en municipios como Jamundí, Morales, Buenos Aires y Suárez, donde varias personas resultaron heridas, incluidos menores de edad.

Durante la operación fueron incautados ocho fusiles, una ametralladora, abundante munición, proveedores, equipos de comunicación, teléfonos celulares y un computador que será sometido a análisis forense para fortalecer las investigaciones sobre las redes de apoyo de las disidencias de las Farc en el Cauca.

Las Fuerzas Militares aseguraron que este resultado representa un golpe significativo contra la capacidad operativa y logística de la estructura Jaime Martínez.

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