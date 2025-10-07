¡Caos en El Poblado! Protesta pro-Palestina termina en disturbios e intervención de la Fuerza Pública en Medellín
Fotos: Captura de video redes sociales.
¡Caos en El Poblado! Protesta pro-Palestina termina en disturbios e intervención de la Fuerza Pública en Medellín

Resumen: Una protesta pro-Palestina en el Parque El Poblado, Medellín, terminó con disturbios aislados que requirieron la intervención de la Fuerza Pública. Durante la manifestación, algunos participantes quemaron banderas de Estados Unidos e Israel, así como fotografías de sus presidentes y una figura del presidente estadounidense Donald Trump, en medio de expresiones simbólicas de rechazo a la ofensiva en Gaza.

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Este martes 7 de octubre, un grupo de manifestantes se concentró en el Parque El Poblado, en la carrera 43A con calle 10, para unirse a la jornada de protestas pro-Palestina que se realiza en varias ciudades del país.

Durante la jornada, los manifestantes realizaron arengas y encapuchados quemaron las banderas de Estados Unidos e Israel, así como una figura con la imagen del presidente estadounidense Donald Trump, como muestra de rechazo a las acciones militares en Gaza. Según los organizadores, estas acciones buscan visibilizar el rechazo a la ofensiva en Gaza y enviar un mensaje de solidaridad con el pueblo palestino.

Esto le podría interesar: ¡Construcciones ilegales en la mira! Más de 1.400 obras sin licencia fueron demolidas en Medellín durante 2025

Hacia el final de la concentración, se registraron enfrentamientos aislados entre algunos participantes y miembros de la UNDMO, lo que motivó la intervención de las autoridades. Manuel Villa Mejía, secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, señaló que la intervención se dio “frente a la existencia de actos de violencia” y que la fuerza pública actuó para proteger la integridad de los ciudadanos y la propiedad privada.

Villa Mejía enfatizó que “quienes buscan desafiar la autoridad, el orden y la legalidad no serán tolerados. Aquí la fuerza pública debe cumplir su deber legal y constitucional de protección de quienes no participan en actos violentos. Esto no es protesta, es vandalismo, generan terror y cometen delitos; Medellín no lo va a permitir”.

A pesar de los incidentes aislados, la mayoría de la jornada se desarrolló sin alteraciones graves del orden público, y las autoridades mantienen presencia en el sector para garantizar la seguridad de transeúntes y participantes.

Compartir:
  • Comentarios

    • Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio

    Fico Gutiérrez habla sobre las más recientes conclusiones de seguridad en la ciudad