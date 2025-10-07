Resumen: Una protesta pro-Palestina en el Parque El Poblado, Medellín, terminó con disturbios aislados que requirieron la intervención de la Fuerza Pública. Durante la manifestación, algunos participantes quemaron banderas de Estados Unidos e Israel, así como fotografías de sus presidentes y una figura del presidente estadounidense Donald Trump, en medio de expresiones simbólicas de rechazo a la ofensiva en Gaza.

¡Caos en El Poblado! Protesta pro-Palestina termina en disturbios e intervención de la Fuerza Pública en Medellín

Este martes 7 de octubre, un grupo de manifestantes se concentró en el Parque El Poblado, en la carrera 43A con calle 10, para unirse a la jornada de protestas pro-Palestina que se realiza en varias ciudades del país.

Durante la jornada, los manifestantes realizaron arengas y encapuchados quemaron las banderas de Estados Unidos e Israel, así como una figura con la imagen del presidente estadounidense Donald Trump, como muestra de rechazo a las acciones militares en Gaza. Según los organizadores, estas acciones buscan visibilizar el rechazo a la ofensiva en Gaza y enviar un mensaje de solidaridad con el pueblo palestino.

#ATENCIÓN| La manifestación pro-palestina en Medellín terminó con enfrentamientos entre algunos participantes de la marcha y el UNDMO. https://t.co/vwS5QSGs2p pic.twitter.com/oVeqqRh3TC — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 8, 2025

Hacia el final de la concentración, se registraron enfrentamientos aislados entre algunos participantes y miembros de la UNDMO, lo que motivó la intervención de las autoridades. Manuel Villa Mejía, secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, señaló que la intervención se dio “frente a la existencia de actos de violencia” y que la fuerza pública actuó para proteger la integridad de los ciudadanos y la propiedad privada.

Villa Mejía enfatizó que “quienes buscan desafiar la autoridad, el orden y la legalidad no serán tolerados. Aquí la fuerza pública debe cumplir su deber legal y constitucional de protección de quienes no participan en actos violentos. Esto no es protesta, es vandalismo, generan terror y cometen delitos; Medellín no lo va a permitir”.

Hasta el momento transcurría en relativa normalidad la manifestación del día de hoy, pero frente a la existencia de actos de violencia en la avenida de El Poblado, hemos ordenado en el marco del PMU la intervención y el uso diferenciado de la fuerza. Que no se equivoquen quienes… pic.twitter.com/nCMHGlrDpE — Manuel Villa Mejía (@ManuelVillaMe) October 8, 2025

A pesar de los incidentes aislados, la mayoría de la jornada se desarrolló sin alteraciones graves del orden público, y las autoridades mantienen presencia en el sector para garantizar la seguridad de transeúntes y participantes.