Resumen: El Dagran advierte que este martes y jueves habrá picos de lluvias intensas en Antioquia. El Occidente y Suroeste están en máxima alerta por riesgo de emergencias.

¡Pilas antioqueños! Estos son los días con lluvias más fuertes esta semana y las zonas en máximo riesgo

El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagran) lanzó un aviso especial para que los ciudadanos no bajen la guardia ante el fuerte invierno que azota la región.

Según el último pronóstico emitido por el Sistema de Alerta y Monitoreo de Antioquia (Sama), este martes y el próximo jueves serán los días con mayor intensidad en las precipitaciones, marcando un pico de riesgo que podría derivar en emergencias en las franjas occidental y sur del territorio departamental.

Daniel Galeano Tamayo, director encargado del Dagran, precisó que, aunque las nubes cubrirán gran parte del departamento, el Occidente y el Suroeste antioqueño presentan los porcentajes más altos de probabilidad de eventos extremos como deslizamientos o crecientes súbitas.

El funcionario fue enfático en que este pronóstico obliga a las comunidades que viven cerca de laderas o fuentes hídricas a extremar la vigilancia y estar listos para reaccionar ante cualquier cambio en el terreno o el color del agua.

La situación en el departamento ya es compleja: en la última semana, las lluvias han golpeado a 13 municipios, dejando un saldo de más de 9.160 familias damnificadas.

La región de Urabá sigue siendo el epicentro de la tragedia, concentrando el 86.8% de la asistencia humanitaria entregada por la Gobernación. Allí, la infraestructura vial está en cuidados intensivos, con 190 kilómetros afectados, 22 pérdidas de banca y ocho puentes dañados que mantienen en vilo la conectividad con Arboletes y Necoclí.

Ante el complejo panorama climático, las autoridades hicieron un llamado urgente a la autoprotección. Se recomienda evitar el cruce de ríos durante las tormentas y reportar cualquier anomalía a los organismos de socorro.

