Resumen: Cerca de 10 alcaldes de Córdoba esperaron sentados en el piso durante horas para ser atendidos en el consejo de ministros, pero Petro no los escuchó y los tildó de "sinvergüenzas" por usar ayudas con fines políticos.

‘No es un foro’: Petro respondió a alcaldes de Córdoba que quedaron por fuera del consejo de ministros

Una polémica imagen que muestra a alcaldes de municipios afectados por las inundaciones en Córdoba sentados en el piso, esperando ser atendidos por el presidente Gustavo Petro durante el consejo de ministros realizado en Montería, desató una fuerte controversia sobre el trato dado a los mandatarios locales en medio de la emergencia invernal.

Los alcaldes de Canalete, Cotorra, Tierralta, Lorica, Moñitos, Puerto Libertador, Puerto Escondido y Ciénaga de Oro permanecieron por horas a las afueras del recinto esperando ingresar al consejo para exponer la situación crítica de sus territorios, que deja más de 150.000 damnificados.

Aunque el consejo de ministros estaba programado para iniciar a las 7:00 p.m., según lo anunciado en las redes oficiales de la Presidencia, el jefe de Estado llegó cerca de dos horas después, alrededor de las 9:00 de la noche.

Durante ese tiempo, y debido a los protocolos de seguridad del lugar, no había sillas disponibles, por lo que varios alcaldes terminaron sentados en el piso.

La reunión se llevó a cabo únicamente con el gabinete ministerial, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, y el alcalde de Montería, Hugo Kerguelen. Los demás mandatarios locales, cuyos municipios han sido de los más golpeados por las lluvias, no pudieron entablar diálogo con el presidente.

Lea también: A la cárcel los cuatro presuntos asesinos del conductor de app que abandonaron en San Jerónimo

Tras la publicación de las imágenes en redes sociales y la controversia generada, el presidente Petro se pronunció: “No, no, esto es un consejo de ministros. Tiene unas normas, unas reglas. No estamos en un foro ni en una fiesta, ni haciendo manifestaciones”, expresó, rechazando los señalamientos sobre una supuesta exclusión deliberada.

El jefe de Estado agregó que los alcaldes sí tendrán espacios de intervención, pero bajo una metodología específica. “Los alcaldes entrarán aquí a hablar, pero por zonas”, explicó, argumentando que las afectaciones no son homogéneas y requieren abordajes diferenciados.

Sin embargo, las críticas continúan. Según algunas autoridades locales, el mandatario tampoco planteó soluciones concretas para atender a los afectados. Entre sus anuncios estuvo la solicitud a la Corte Constitucional para levantar la suspensión provisional del decreto de emergencia económica ante lo que calificó como un “hecho sobreviniente”.

La petición fue radicada el lunes 9 de febrero, argumentando que desde la suspensión del decreto, el 29 de enero, se han presentado hechos nuevos, graves y sobrevinientes que cambiarían sustancialmente la realidad que vive el país.

La polémica se suma a los cuestionamientos por la gestión de la emergencia invernal, que deja al menos 18 personas fallecidas, más de 9.000 viviendas destruidas y cerca de 48.000 familias afectadas en Córdoba, Sucre, Bolívar y la región de Urabá.

Más noticias de Colombia.