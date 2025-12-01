Resumen: La demanda de Daddy Yankee alega que su exesposa Mireddys González y el productor Raphy Pina manipularon documentos de derechos de autor desde 2015 para adjudicarse autorías y desviar regalías que no les correspondían. Según el recurso, este esquema benefició a empresas vinculadas a ambos y afectó no solo el catálogo del artista, sino también obras asociadas a figuras como Don Omar, Natti Natasha, Tony Dize y Tego Calderón. El caso apunta a un presunto fraude extendido dentro de la industria urbana.

¡Daddy Yankee va con toda! El artista arremete legalmente contra su exesposa y Raphy Pina por presunto fraude de regalías

La disputa legal en torno al legado musical de Daddy Yankee volvió a intensificarse. El artista puertorriqueño, retirado formalmente de los escenarios, presentó una nueva demanda federal contra su exesposa, Mireddys González, y contra el productor y empresario Raphy Pina. Según los documentos radicados en el Tribunal Federal del Distrito de Puerto Rico, ambos habrían dirigido un esquema destinado a desviar regalías y manipular derechos de autor durante más de una década.

La acción legal cita el RICO Act, una de las legislaciones más severas de Estados Unidos para combatir estructuras de crimen organizado, además de la Ley de Crimen Organizado de Puerto Rico. La invocación de estas herramientas jurídicas, según resaltan reportes de prensa locales, evidencia la magnitud del conflicto y el alcance que Daddy Yankee atribuye al supuesto entramado.

De acuerdo con información publicada por el medio puertorriqueño El Nuevo Día, la demanda sostiene que Pina habría comenzado a adjudicarse autorías desde 2015 sin haber realizado aportes creativos a las obras. Esta alteración, según el documento judicial, permitió que empresas vinculadas al productor recibieran regalías que no les correspondían.

La controversia no se limita al catálogo del intérprete de Gasolina: el expediente también menciona canciones asociadas a artistas como Don Omar, Natti Natasha, Tony Dize y Tego Calderón, lo que amplía el alcance y la relevancia del caso dentro de la industria urbana.

Los señalamientos no se limitan a irregularidades administrativas. La demanda describe un ambiente de intimidación que habría sido impuesto por Pina, quien presuntamente llegó a exhibir armas de fuego en reuniones internas para consolidar su autoridad, una conducta que —según el documento judicial— tenía el fin de evitar objeciones y reforzar el control sobre la operación.

El recurso también involucra al abogado Edwin Prado, quien, de acuerdo con la acusación, habría facilitado contratos con firmas atribuidas al artista sin su consentimiento. A su vez, menciona al asistente Andrés Coll, señalado de validar documentos de publicación considerados fraudulentos y de participar en la circulación de asignaciones alteradas que le habrían generado beneficios económicos.

Este nuevo capítulo se desarrolla sobre un trasfondo personal complejo. Tras más de veinte años juntos, Daddy Yankee y González oficializaron su divorcio en 2024. Desde entonces, según recuentos publicados por medios puertorriqueños, la separación derivó en disputas por el control de empresas, marcas comerciales y activos musicales.

En marzo de 2025, el artista ya había presentado otra demanda por decisiones financieras que, a su juicio, ponían en riesgo su patrimonio empresarial. Desde entonces, la recuperación del control absoluto de su obra y de Los Cangris Inc. se convirtió en uno de sus principales objetivos.

La demanda más reciente solicita una indemnización económica significativa y la corrección inmediata de todos los registros oficiales en los que, según el reclamo, se modificaron indebidamente las autorías durante los últimos años. El artista pide además que el tribunal imponga restricciones permanentes para impedir cualquier intento futuro de alterar sus derechos musicales, enfatizando en que la protección de su legado es un asunto no negociable.

Con esta ofensiva jurídica, Daddy Yankee ingresa en uno de los procesos más delicados y complejos de su trayectoria, un enfrentamiento que no solo involucra sumas millonarias, sino también la defensa de la historia musical que consolidó su figura como uno de los pilares del reguetón.