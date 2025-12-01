¡Tremendo susto! Yeison Jiménez colapsó tras concierto en el Megaland y tuvo que ser atendido de urgencia

Resumen: Yeison Jiménez generó preocupación entre sus seguidores luego de sufrir una fuerte descompensación al finalizar su presentación en el Megaland de Bogotá. El cantante tuvo que ser atendido de inmediato en una ambulancia ubicada a las afueras de El Campín, donde fue canalizado y estabilizado. Aunque el episodio encendió las alarmas, logró recuperarse y continuar con su agenda, presentándose más tarde en Soacha.

La noche del sábado en Bogotá terminó con un susto para los seguidores de Yeison Jiménez. El intérprete caldense, una de las figuras más conocidos del género popular en la actualidad, tuvo que recibir atención médica de urgencia al finalizar su presentación en el festival Megaland, realizado en El Campín.

El artista, que atraviesa una de las etapas más exitosas de su carrera, regresó a la capital para presentarse ante miles de asistentes. Su show, cargado de energía y respaldado por un público eufórico, se desarrolló sin novedades hasta que el cantante abandonó el escenario.

Minutos después de terminar su actuación, Jiménez comenzó a sentirse indispuesto. El malestar apareció de manera repentina apenas bajó de la tarima, lo que obligó a activar de inmediato el protocolo médico disponible en el lugar. Los paramédicos que estaban ubicados a las afueras del estadio lo trasladaron a una ambulancia, donde fue canalizado y estabilizado.

Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron al artista recostado en una camilla, recibiendo atención mientras intentaba recuperarse. Aunque la escena generó inquietud entre sus seguidores, la respuesta rápida del personal médico evitó que el episodio pasara a mayores.

Tras varios minutos de valoración y una vez lograron estabilizarlo, Jiménez recuperó la fortaleza suficiente para continuar con su itinerario. Contra todo pronóstico, viajó a Soacha para cumplir con el compromiso artístico que tenía programado esa misma noche.

Este incidente reactivó entre los fanáticos las preguntas sobre el estado de salud del cantante, quien en repetidas ocasiones ha hablado abiertamente de los desafíos que enfrenta por el queratocono, una enfermedad ocular que ha afectado su ritmo de trabajo y que requiere cuidados permanentes.

Aunque el susto fue considerable, el artista logró retomar su actividad con normalidad tras el episodio. Su equipo aseguró que se encuentra en recuperación y bajo observación, mientras miles de seguidores continúan enviándole mensajes de apoyo y pronta mejoría.