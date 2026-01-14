La CUT convoca a protestas nacionales contra injerencia de EE.UU.

Resumen: La CUT convoca a marchas este 15 de enero frente a la Embajada de EE. UU. en Bogotá tras la suspensión de visas anunciada por el gobierno Trump.

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) lanzó una convocatoria de urgencia para este jueves 15 de enero, citando a miles de manifestantes en las principales plazas del país.

El detonante de esta movilización, calificada por los líderes sindicales como una jornada “en defensa de la soberanía”, fue el reciente anuncio del gobierno de Donald Trump de suspender la expedición de visas para colombianos, bajo el polémico argumento de evitar “cargas públicas” en su territorio.

En la capital de la República, el punto crítico de la jornada será la Embajada de Estados Unidos (Calle 24 Bis #48-50), donde la Central Unitaria de Trabajadores espera concentrar a sus bases a partir de las 3:00 p.m.

Lea también: ¿Se viene paro? Camioneros están ‘al cuello’ por alzas en peajes y combustible

La central obrera asegura que la medida adoptada por la Casa Blanca es una “injerencia gringa” que atenta contra la dignidad nacional y los derechos de movilidad de los ciudadanos.

El malestar social estalla justo después de que se filtrara un memorando del Departamento de Estado que incluye a Colombia en una “lista negra” de 75 países que tienen prohibido el trámite de visas de inmigrante.

Según el gobierno Trump, los nacionales de estos países se aprovechan de la asistencia social en niveles “inaceptables”. Mientras las autoridades en Bogotá intentan manejar la crisis por la vía diplomática, la Central Unitaria de Trabajadores advirtió que no permitirá que se estigmatice al pueblo colombiano y que las plazas públicas se mantendrán en asamblea permanente hasta que se respete la democracia y la autonomía del país frente a las decisiones de Washington.

Más noticias de Colombia