Medellín fortalece acciones contra la violencia digital en instituciones educativas

Resumen: Docentes y profesionales recibieron herramientas para enfrentar los riesgos que afectan a menores en redes y entornos virtuales.
La Alcaldía de Medellín adelanta nuevas estrategias en instituciones educativas para fortalecer la prevención de riesgos asociados a la violencia digital y al uso intensivo de redes sociales, celulares y plataformas virtuales entre niñas, niños y adolescentes.
A través de la Secretaría de Educación y del programa Escuela Entorno Protector, cerca de 500 docentes, directivos, profesionales psicosociales y actores educativos participaron en el foro “Entre pantallas y emociones: cuidar la vida en la escuela en tiempos de hiperconexión”, desarrollado en articulación con la Universidad CES.
La iniciativa busca entregar herramientas a las comunidades educativas frente a fenómenos relacionados con salud mental, convivencia escolar, ciudadanía digital y desarrollo socioemocional, en medio del aumento de situaciones asociadas a la violencia digital en colegios de Medellín.
Según datos de la Secretaría de Educación, entre enero de 2024 y el 24 de abril de 2026 se registraron 3.735 atenciones relacionadas con riesgos psicosociales en instituciones educativas de la ciudad.
Dentro de los casos reportados aparecen 2.199 situaciones vinculadas a conductas adictivas y 1.078 dificultades relacionales asociadas a coacción o inducción al consumo de sustancias psicoactivas.
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El informe también evidenció problemáticas relacionadas con la violencia digital, entre ellas 26 casos de ciberbullying y 49 delitos sexuales informáticos reportados durante 2026.
Durante el encuentro académico también se desarrolló la charla “La escuela en el ecosistema digital”, enfocada en los retos que enfrentan estudiantes, padres y docentes frente al uso de dispositivos electrónicos y redes sociales.
La secretaria de Educación, Carolina Franco Giraldo, aseguró que estos espacios buscan acompañar a las comunidades educativas frente a problemáticas como el ciberacoso, la exposición digital y el uso inadecuado de la tecnología.
Por su parte, representantes de instituciones educativas señalaron que muchas situaciones de convivencia escolar actualmente se trasladan a redes sociales, lo que ha obligado a fortalecer los procesos pedagógicos y de sensibilización dentro de los colegios de Medellín.
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