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    Medellín fortalece acciones contra la violencia digital en instituciones educativas

    Violencia digital y el ciberacoso encendieron las alertas en colegios. Docentes recibieron herramientas para enfrentar los riesgos.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Medellín fortalece acciones contra la violencia digital en instituciones educativas

    Resumen: Docentes y profesionales recibieron herramientas para enfrentar los riesgos que afectan a menores en redes y entornos virtuales.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La Alcaldía de Medellín adelanta nuevas estrategias en instituciones educativas para fortalecer la prevención de riesgos asociados a la violencia digital y al uso intensivo de redes sociales, celulares y plataformas virtuales entre niñas, niños y adolescentes.

    A través de la Secretaría de Educación y del programa Escuela Entorno Protector, cerca de 500 docentes, directivos, profesionales psicosociales y actores educativos participaron en el foro “Entre pantallas y emociones: cuidar la vida en la escuela en tiempos de hiperconexión”, desarrollado en articulación con la Universidad CES.

    La iniciativa busca entregar herramientas a las comunidades educativas frente a fenómenos relacionados con salud mental, convivencia escolar, ciudadanía digital y desarrollo socioemocional, en medio del aumento de situaciones asociadas a la violencia digital en colegios de Medellín.

    Según datos de la Secretaría de Educación, entre enero de 2024 y el 24 de abril de 2026 se registraron 3.735 atenciones relacionadas con riesgos psicosociales en instituciones educativas de la ciudad.

    Dentro de los casos reportados aparecen 2.199 situaciones vinculadas a conductas adictivas y 1.078 dificultades relacionales asociadas a coacción o inducción al consumo de sustancias psicoactivas.

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    El informe también evidenció problemáticas relacionadas con la violencia digital, entre ellas 26 casos de ciberbullying y 49 delitos sexuales informáticos reportados durante 2026.

    Durante el encuentro académico también se desarrolló la charla “La escuela en el ecosistema digital”, enfocada en los retos que enfrentan estudiantes, padres y docentes frente al uso de dispositivos electrónicos y redes sociales.

    La secretaria de Educación, Carolina Franco Giraldo, aseguró que estos espacios buscan acompañar a las comunidades educativas frente a problemáticas como el ciberacoso, la exposición digital y el uso inadecuado de la tecnología.

    Por su parte, representantes de instituciones educativas señalaron que muchas situaciones de convivencia escolar actualmente se trasladan a redes sociales, lo que ha obligado a fortalecer los procesos pedagógicos y de sensibilización dentro de los colegios de Medellín.

    Medellín fortalece acciones contra la violencia digital en instituciones educativas

    Foto de cortesía.

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