Resumen: La Alcaldía de Medellín abrió inscripciones para 17 cursos virtuales gratuitos de la Ciudadela Digital. Inscríbete antes del 17 de octubre.

¡Pilas, Medellín! Ya están abiertas las inscripciones para 17 cursos virtuales gratis en la Ciudadela Digital

La Alcaldía de Medellín anunció la apertura de inscripciones para 17 cursos virtuales gratuitos a través de la plataforma de la Ciudadela Digital Medellín, una iniciativa liderada por Sapiencia, la Agencia de Educación Postsecundaria de la ciudad.

La convocatoria, que estará disponible del 10 al 17 de octubre hasta las 4:00 de la tarde, busca fortalecer las habilidades tecnológicas, profesionales y personales de los ciudadanos.

Los cursos virtuales están dirigidos a personas mayores de 15 años que residan en Medellín y cuenten con un dispositivo con acceso a internet. Cada participante podrá inscribirse en hasta tres programas, los cuales comenzarán el 22 de octubre y finalizarán el 22 de diciembre.

Dentro de la oferta se incluyen temáticas de alto impacto en el mercado laboral actual, como Ciencia e Ingeniería de Datos, Inteligencia Artificial y creación de tu propia IA, Big Data y análisis de datos, Excel avanzado para la gestión y optimización de datos, Inteligencia de Negocios (BI) y Marketing digital para negocios. También se ofrecerán cursos de inglés básico, intermedio y especializado en el sector turístico.

Además, se incluyen capacitaciones enfocadas en el bienestar personal y ambiental, como Primeros Auxilios Psicológicos, Buenas Prácticas Ambientales en el Hogar, Economía Circular, y Vida Independiente y Toma de Decisiones. Los interesados pueden registrarse aquí.

