¡La dejó aplastada! Camión chocó contra tractomula en la vía Bello – Medellín

Resumen: Accidente en la vía Regional Bello – Medellín dejó un camión incrustado contra una tractomula. El conductor salió ileso, pero hubo fuerte congestión.

Un nuevo accidente de tránsito se registró en la tarde de este miércoles 1 de octubre sobre la vía Regional, en el sentido norte – sur, a la altura de los talleres del Metro de Medellín.

Según el reporte preliminar, un camión colisionó por la parte trasera contra una tractomula que se movilizaba por el corredor vial.

A pesar de la magnitud del choque, las autoridades confirmaron que el conductor del camión resultó ileso. Sin embargo, el incidente obligó a la reducción de un carril mientras se adelantaban las labores de atención por parte de la Policía de Tránsito y personal de emergencias.

El tránsito por la Regional presentó demoras significativas, especialmente en las horas de mayor afluencia.

Este hecho se suma a la serie de accidentes que se han registrado en los corredores principales del Valle de Aburrá en horas de la mañana.

