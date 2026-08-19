Sonsón y Támesis entre los municipios antioqueños afectados por el terremoto

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) actualizó el balance oficial de víctimas y daños estructurales dejados por el sismo del pasado 10 de agosto. Los equipos de rescate continúan trabajando a contrarreloj en las zonas más afectadas.

Tragedia nacional: Cifra de muertos por el devastador terremoto asciende a 312

Minuto30.com .- El impacto del devastador terremoto que sacudió al país el pasado 10 de agosto sigue revelando cifras alarmantes. En su más reciente boletín oficial, con corte a las 7:00 de la noche de este martes 18 de agosto, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) confirmó un lamentable incremento en el número de víctimas mortales y un panorama crítico en materia de infraestructura.

A medida que avanzan las labores de remoción de escombros, los organismos de socorro lograron rescatar a cientos de personas, pero la cifra de desaparecidos mantiene en vilo a múltiples familias.

Balance de víctimas y afectación humana

El reporte oficial de la UNGRD detalla el saldo humano de la emergencia hasta el momento:

Fallecidos: 312 personas.

Heridos: 4.611 personas atendidas en la red hospitalaria y centros de emergencia.

Desaparecidos: 290 personas que siguen siendo buscadas por los grupos especializados.

Rescatados: 358 ciudadanos que lograron ser extraídos con vida de las zonas de colapso.

Devastación estructural

El movimiento telúrico dejó un rastro de destrucción masiva en el patrimonio habitacional y comercial. El censo preliminar de daños físicos e infraestructura es el siguiente:

Viviendas averiadas: 134.124

Viviendas destruidas: 29.548

Edificios averiados: 5.808

Edificios colapsados: 277

Las autoridades mantienen activos los Puestos de Mando Unificado (PMU) y hacen un llamado a la ciudadanía para que evite acercarse a las estructuras que presentan fallas graves, ya que el riesgo de nuevos colapsos sigue siendo inminente.