Ramona, una pitbull mansa y viejita, se extravió por Villa Romera en Sabaneta ¿la has visto?

Resumen: Aunque es de raza Pitbull, su familia aclara que Ramona NO es agresiva. Al contrario, es una perrita muy cariñosa. Si la ves, no dudes en acercarte a ella con suavidad para resguardarla.