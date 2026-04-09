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    Ramona, una pitbull mansa y viejita, se extravió por Villa Romera en Sabaneta ¿la has visto?

    Ramona necesita cuidados que solo su familia le puede brindar

    Publicado por: SoloDuque

    Ramona, una pitbull mansa y viejita, se extravió por Villa Romera en Sabaneta ¿la has visto?

    Resumen: Aunque es de raza Pitbull, su familia aclara que Ramona NO es agresiva. Al contrario, es una perrita muy cariñosa. Si la ves, no dudes en acercarte a ella con suavidad para resguardarla.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Una familia sabaneteña busca desesperadamente a su perrita. Ramona se extravió en el sector de Villa Romera y, debido a su avanzada edad, necesita regresar urgentemente a su hogar para recibir los cuidados que requiere. ¡Ayúdanos a encontrarla!

    Detalles para identificarla:

    Nombre: Ramona.

    Raza / Físico: Pitbull de color café.

    Edad: Avanzada (es una perrita mayor).

    Lugar de extravío: Sector Villa Romera, en Sabaneta (Antioquia).

    ¡No le tengas miedo, es muy dócil!

    Aunque es de raza Pitbull, su familia aclara que Ramona NO es agresiva. Al contrario, es una perrita muy cariñosa. Si la ves, no dudes en acercarte a ella con suavidad para resguardarla.

    ¿La has visto o sabes dónde está?

    Ramona necesita cuidados que solo su familia le puede brindar. Si alguien la tiene resguardada o la ha visto caminando por las calles de Sabaneta, por favor comuníquese de inmediato.

    📞 Contacto Directo (WhatsApp y llamadas): 323 454 3388

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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