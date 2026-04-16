¡Cayó alias ‘Fito’! Uno de los más buscados del mundo con notificación roja de Interpol

La captura de uno de los delincuentes más buscados a nivel internacional fue confirmada por las autoridades colombianas. Se trata de Adolfo León Ospina Giraldo, conocido con el alias “Fito”, quien contaba con notificación roja de la Interpol y era requerido en múltiples países.

De acuerdo con la Policía Nacional, el detenido es señalado como una pieza clave en la coordinación logística de envíos de droga desde Colombia hacia rutas internacionales. Durante años, habría facilitado el transporte de cargamentos de cocaína hacia Centroamérica y Norteamérica, estableciendo conexiones con organizaciones criminales en países como México y Guatemala.

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Las investigaciones indican que la estructura en la que participaba utilizaba diversos métodos para el tráfico de estupefacientes, incluyendo rutas aéreas, marítimas y terrestres. Entre los mecanismos identificados se encuentran el uso de aeronaves ligeras y embarcaciones adaptadas, lo que evidencia un alto grado de organización.

Según los reportes, en años anteriores habría coordinado envíos de grandes cantidades de droga hacia países de tránsito en Centroamérica.

Las autoridades señalaron que esta captura abre nuevas líneas de investigación sobre redes criminales que operan en distintos países del continente, especialmente en lo relacionado con sus conexiones logísticas y financieras.

Por su parte, voceros oficiales destacaron que la detención representa un golpe significativo contra el crimen organizado, al afectar la cadena operativa que permite el movimiento de estupefacientes a nivel internacional. Se espera que en las próximas horas se entreguen más detalles sobre el operativo y el alcance de esta acción.

La captura de alias “Fito” es considerada como un avance relevante en la lucha contra el narcotráfico, particularmente en las rutas que conectan a Colombia con otros países de la región.

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