Resumen: Buen Comienzo alcanzó el 85% de cobertura en Medellín, pero aún quedan cupos disponibles en comunas como Robledo, Aranjuez y Manrique. ¡Inscriba a sus hijos!

¡Aproveche! Quedan cupos en Buen Comienzo para los niños de Medellín

La Alcaldía de Medellín continúa fortaleciendo su apuesta por la primera infancia con resultados contundentes. A través del programa Buen Comienzo, la alcaldía ya alcanzó el 85% de niñas y niños matriculados en sus jardines y centros infantiles, cubriendo las 16 comunas y los cinco corregimientos.

Este avance, fundamental para el desarrollo social de la capital antioqueña, garantiza que miles de menores entre los 0 y 5 años accedan a servicios de nutrición, acompañamiento psicosocial y pedagogía de alta calidad, consolidando una base sólida para su crecimiento integral.

A pesar del éxito en las cifras de inscripción, la alcaldía confirmó que aún existe disponibilidad de cupos, especialmente en sectores clave como Villa Hermosa, Manrique, Doce de Octubre, Robledo, Popular, Aranjuez y Castilla.

La directora de Buen Comienzo, Diana Carmona, hizo un llamado urgente a padres y cuidadores para que no dejen pasar esta oportunidad y se acerquen al centro infantil más cercano.

La meta institucional es clara: lograr que la pedagogía y la atención integral lleguen a cada rincón de Medellín, asegurando que ningún niño se quede por fuera del sistema de protección.

Como parte de la estrategia a largo plazo, la Alcaldía anunció la construcción de ocho nuevos jardines infantiles durante este cuatrienio, lo que permitirá ampliar la capacidad de respuesta en las zonas con mayor densidad poblacional.

Con un registro de más de 88.000 menores atendidos durante el 2025, el programa se ratifica como el pilar de la política social de la ciudad.

La invitación sigue abierta para que las familias realicen el proceso de matrícula y permitan que sus hijos inicien su ciclo de aprendizaje con la mejor pedagogía y el respaldo nutricional que el Distrito ofrece de manera gratuita.

