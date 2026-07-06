¿Quiere estudiar gratis? Abren casi 17 mil cupos para educación superior y formación técnica en Medellín

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Resumen: La Alcaldía de Medellín abrió la convocatoria para cerca de 17.000 cupos gratuitos en educación superior y formación técnica. Conozca quiénes pueden postularse y las fechas.

La Alcaldía de Medellín anunció la apertura de una nueva convocatoria que ofrecerá cerca de 17.000 cupos gratuitos en Medellín para educación superior y formación técnica durante el segundo semestre de 2026.

El anuncio fue realizado por el alcalde Federico Gutiérrez, quien informó que, a través de Sapiencia, se habilitaron de manera simultánea las convocatorias de los programas Matrícula Cero y EstudIA, con una inversión superior a los $38.000 millones.

Del total de beneficios, 15.283 corresponden al programa Matrícula Cero, que cubrirá hasta el 100% del valor de la matrícula para estudiantes admitidos o matriculados en las ocho instituciones públicas de educación superior con sede en Medellín. Para esta estrategia, la alcaldía destinará cerca de $32.500 millones.

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Por su parte, el programa EstudIA ofrecerá más de 1.600 cupos para formación en técnicas laborales enfocadas en habilidades digitales, como desarrollo de software, marketing digital, publicación de contenidos digitales y sistemas informáticos, entre otras áreas con alta demanda laboral. Esta iniciativa contará con una inversión cercana a los $6.000 millones.

Durante el anuncio, el alcalde Federico Gutiérrez aseguró que el objetivo es ampliar las oportunidades educativas para jóvenes y adultos, al tiempo que se fortalece la educación pública en la ciudad.

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Las personas interesadas en acceder a estos cupos gratuitos en Medellín deberán cumplir con los requisitos establecidos para cada programa. En el caso de EstudIA, las inscripciones estarán abiertas hasta el 21 de julio, mientras que para Matrícula Cero el plazo se extenderá hasta el 21 de agosto.

Toda la información sobre requisitos, cronograma e inscripción está disponible en el portal oficial de Sapiencia.

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