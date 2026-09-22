Resumen: El presidente Abelardo de la Espriella recibió en Barranquilla a la mandataria de Costa Rica, Laura Fernández, para una cumbre contra el narcotráfico.

¡Cumbre contra el narcoterror! Abelardo de la Espriella recibe en Barranquilla a la presidenta de Costa Rica

Una trascendental cumbre bilateral en materia de seguridad regional se lleva a cabo este martes 22 de septiembre en el norte del país, tras el arribo de la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, a territorio colombiano.

La mandataria aterrizó sobre las 10:30 a.m. en el Comando Aéreo de Combate No. 3 de la Fuerza Aérea Colombiana, ubicado en Malambo, donde fue recibida con máximos honores militares por el viceministro de Asuntos Exteriores, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, y el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, antes de trasladarse hacia la sede alterna de la Presidencia en el Batallón Paraíso.

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En este estratégico encuentro, el jefe de Estado colombiano, Abelardo de la Espriella, sostiene una reunión de carácter urgente con la mandataria centroamericana y su gabinete ministerial (integrado por las carteras de Seguridad, Justicia y organismos de inteligencia) para consolidar una ofensiva frontal contra el narcoterrorismo.

De acuerdo con la Presidencia de la República, la agenda conjunta prioriza estrategias clave como la Operación Zeus, la campaña multinacional Orión y el programa continental Escudo de las Américas, buscando fortalecer el intercambio de inteligencia transnacional y desarticular las redes criminales que afectan la seguridad y la estabilidad de ambas naciones hermanas.

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