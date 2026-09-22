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    Más de 21 años de cárcel por impregnar con cocaína más de 500 cueros de vaca que iban para Dinamarca: Pueden apelar

    El hallazgo que motivó la sentencia superior a los 21 años de cárcel se produjo el 21 de febrero de 2015

    Publicado por: SoloDuque

    Más de 21 años de cárcel por impregnar con cocaína más de 500 cueros de vaca que iban para Dinamarca: Pueden apelar

    Resumen: Los análisis de laboratorio determinaron que el material había sido sumergido en 282 kilogramos de clorhidrato de cocaína líquida, con el propósito de ocultar la sustancia ilícita, garantizar su salida y en el exterior recuperarla mediante un proceso químico.

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    Lo que aparentaba ser una carga de 531 cueros bovinos curtidos tipo Wet Blue Integral en realidad se trataba de un intento de sacar del país 282 kilogramos de clorhidrato de cocaína con destino a Dinamarca. Las pruebas obtenidas por la Fiscalía General de la Nación evidenciaron que Henry Traslaviña Triana, Víctor Hermes Pérez Parada y Carlos Alberto Sánchez estaban involucrados en el envío y en esta modalidad al servicio del narcotráfico.

    En ese sentido, un juez penal especializado condenó a estas tres personas a 21 años y 4 meses de prisión y al pago de una multa equivalente a 2.668 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado.

    El hallazgo que motivó la sentencia se produjo el 21 de febrero de 2015. Personal de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional inspeccionó, en la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena, el contenedor que transportaba los cueros con la cocaína impregnada.

    La fiscalía determinó que Henry Traslaviña Triana, Víctor Hermes Pérez Parada y Carlos Alberto Sánchez estaban involucrados en el envío y en esta modalidad al servicio del narcotráfico

    La fiscalía determinó que Henry Traslaviña Triana, Víctor Hermes Pérez Parada y Carlos Alberto Sánchez estaban involucrados en el envío y en esta modalidad al servicio del narcotráfico

    Los análisis de laboratorio determinaron que el material había sido sumergido en 282 kilogramos de clorhidrato de cocaína líquida, con el propósito de ocultar la sustancia ilícita, garantizar su salida y en el exterior recuperarla mediante un proceso químico.

    En el curso de la investigación orientada por la Dirección Especializada contra el Narcotráfico se conoció que Traslaviña Triana coordinó el envío y asumió las funciones financieras relacionadas con la adquisición de los cueros y de los productos utilizados para impregnarlos con el estupefaciente.

    Pérez Parada adelantó las actividades logísticas y aduaneras necesarias para el traslado de la carga y su ingreso al puerto. A su turno, Carlos Alberto Sánchez, como representante legal de la empresa exportadora facilitó los trámites para la salida del producto contaminado del país a nombre de dicha sociedad.

    La condena es de primera instancia y en su contra proceden los recursos de ley.

    Información publicada por La Fiscalía

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    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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