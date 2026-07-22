¡La cultura se monta en un camión! Medellín llevará arte y talleres hasta los barrios

Resumen: Cultura Parque Rodante recorrerá las 16 comunas y cinco corregimientos de Medellín con actividades gratuitas de arte, música y formación.
La Alcaldía de Medellín puso en marcha Cultura Parque Rodante, una estrategia que busca acercar la oferta cultural del Distrito a las 16 comunas y los cinco corregimientos de la ciudad.
La iniciativa llevará actividades artísticas, pedagógicas y recreativas a barrios, laderas y sectores donde históricamente ha sido más difícil acceder a este tipo de programación.
Cultura Parque Rodante hace parte de la evolución del proyecto Cultura Parque y mantendrá una agenda gratuita con espectáculos musicales, talleres, juegos, actividades formativas y acciones de cultura ciudadana en diferentes espacios públicos.
La programación se desarrollará en jornadas de mañana y tarde, de acuerdo con el territorio que visite el vehículo.
Según la subsecretaria de Ciudadanía Cultural, Natalia Londoño, esta apuesta busca que la oferta cultural llegue a más personas, especialmente a jóvenes y familias, promoviendo el encuentro entre vecinos y fortaleciendo la apropiación del espacio público como escenario para compartir y construir ciudadanía.
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Durante esta semana, Cultura Parque Rodante tendrá actividades en la comuna Guayabal, específicamente en el sector de Cristo Rey, y en el corregimiento Altavista.
Allí los asistentes podrán disfrutar de presentaciones musicales, talleres de pintura, ajedrez, juegos y diferentes experiencias enfocadas en la convivencia.
Para el mes de agosto, el recorrido continuará por sectores como Sinaí, Moravia, San Cristóbal Ventto y La 70, ampliando la cobertura de esta estrategia itinerante.
Con esta iniciativa, la alcaldía busca descentralizar la programación cultural y garantizar que más habitantes puedan acceder de manera libre y gratuita a espacios de entretenimiento, formación y participación ciudadana.
La agenda de actividades podrá consultarse a través del portal oficial de la Alcaldía y en las redes sociales de la Secretaría de Cultura Ciudadana.
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