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    ¡La cultura se monta en un camión! Medellín llevará arte y talleres hasta los barrios

    Cultura Parque Rodante recorrerá Medellín con una programación gratuita de música, arte, juegos y más.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡La cultura se monta en un camión! Medellín llevará arte y talleres hasta los barrios

    Resumen: Cultura Parque Rodante recorrerá las 16 comunas y cinco corregimientos de Medellín con actividades gratuitas de arte, música y formación.

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    La Alcaldía de Medellín puso en marcha Cultura Parque Rodante, una estrategia que busca acercar la oferta cultural del Distrito a las 16 comunas y los cinco corregimientos de la ciudad.

    La iniciativa llevará actividades artísticas, pedagógicas y recreativas a barrios, laderas y sectores donde históricamente ha sido más difícil acceder a este tipo de programación.

    Cultura Parque Rodante hace parte de la evolución del proyecto Cultura Parque y mantendrá una agenda gratuita con espectáculos musicales, talleres, juegos, actividades formativas y acciones de cultura ciudadana en diferentes espacios públicos.

    La programación se desarrollará en jornadas de mañana y tarde, de acuerdo con el territorio que visite el vehículo.

    Según la subsecretaria de Ciudadanía Cultural, Natalia Londoño, esta apuesta busca que la oferta cultural llegue a más personas, especialmente a jóvenes y familias, promoviendo el encuentro entre vecinos y fortaleciendo la apropiación del espacio público como escenario para compartir y construir ciudadanía.

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    Durante esta semana, Cultura Parque Rodante tendrá actividades en la comuna Guayabal, específicamente en el sector de Cristo Rey, y en el corregimiento Altavista.

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    Allí los asistentes podrán disfrutar de presentaciones musicales, talleres de pintura, ajedrez, juegos y diferentes experiencias enfocadas en la convivencia.

    Para el mes de agosto, el recorrido continuará por sectores como Sinaí, Moravia, San Cristóbal Ventto y La 70, ampliando la cobertura de esta estrategia itinerante.

    Con esta iniciativa, la alcaldía busca descentralizar la programación cultural y garantizar que más habitantes puedan acceder de manera libre y gratuita a espacios de entretenimiento, formación y participación ciudadana.

    La agenda de actividades podrá consultarse a través del portal oficial de la Alcaldía y en las redes sociales de la Secretaría de Cultura Ciudadana.

    ¡La cultura se monta en un camión! Medellín llevará arte y talleres hasta los barrios

    Foto de cortesía.

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    Foto de cortesía.

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    Foto de cortesía.

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