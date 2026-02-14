Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Sabado:
    Cultura Parque amplía su programación a comunas y corregimientos de Medellín

    Cultura Parque recorrerá barrios y corregimientos de Medellín con 66 eventos abiertos a toda la comunidad.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Resumen: Cultura Parque regresa a Medellín con 66 eventos gratuitos en comunas y corregimientos, promoviendo convivencia y apropiación del espacio público.

    La estrategia Cultura Parque en Medellín regresa este año con una programación ampliada que recorrerá barrios, comunas y corregimientos de la ciudad, llevando actividades culturales gratuitas a nuevos territorios urbanos y rurales.

    En total, durante los primeros meses del año se realizarán 66 encuentros con acceso libre, que incluirán música, juegos, baile, comedia, talleres creativos y espacios de diálogo ciudadano, promoviendo la convivencia y la apropiación positiva del espacio público.

    Por primera vez, la iniciativa llegará a las comunas Doce de Octubre, Robledo, Laureles–Estadio y San Javier, además de los corregimientos San Sebastián de Palmitas, Altavista y San Antonio de Prado, ampliando así su cobertura hacia la ruralidad del distrito.

    La invitación está dirigida a familias, niños, jóvenes y adultos mayores para disfrutar de una agenda pensada para todas las edades.

    ¡A tiros dentro de su casa en Medellín! Paisa residente en EE. UU. fue asesinado esta madrugada

    La programación comenzará el sábado 14 de febrero en el Doce de Octubre y continuará el domingo 15 en Cristo Rey, entre las 2:00 p.m. y las 6:00 p.m.

    El 20 de febrero las actividades se trasladarán al Parque La Quintana, en Robledo, mientras que el sábado 21 llegarán al barrio Carlos E. Restrepo de 4:00 p.m. a 8:00 p.m.

    El mes cerrará el 28 de febrero en el parque de Boston, con transmisión especial de Telemedellín desde el mediodía.

    A través de Cultura Parque se desarrollan activaciones artísticas y pedagógicas que fomentan el respeto, la tolerancia y el sentido de pertenencia por el territorio.

    La programación mensual podrá consultarse en el portal oficial de la Alcaldía de Medellín y en las redes sociales de @cultura.med.

    Foto de cortesía.

    Foto de cortesía.

    Foto de cortesía.

