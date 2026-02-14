Cultura Parque amplía su programación a comunas y corregimientos de Medellín

Resumen: Cultura Parque regresa a Medellín con 66 eventos gratuitos en comunas y corregimientos, promoviendo convivencia y apropiación del espacio público.
La estrategia Cultura Parque en Medellín regresa este año con una programación ampliada que recorrerá barrios, comunas y corregimientos de la ciudad, llevando actividades culturales gratuitas a nuevos territorios urbanos y rurales.
En total, durante los primeros meses del año se realizarán 66 encuentros con acceso libre, que incluirán música, juegos, baile, comedia, talleres creativos y espacios de diálogo ciudadano, promoviendo la convivencia y la apropiación positiva del espacio público.
Por primera vez, la iniciativa llegará a las comunas Doce de Octubre, Robledo, Laureles–Estadio y San Javier, además de los corregimientos San Sebastián de Palmitas, Altavista y San Antonio de Prado, ampliando así su cobertura hacia la ruralidad del distrito.
La invitación está dirigida a familias, niños, jóvenes y adultos mayores para disfrutar de una agenda pensada para todas las edades.
La programación comenzará el sábado 14 de febrero en el Doce de Octubre y continuará el domingo 15 en Cristo Rey, entre las 2:00 p.m. y las 6:00 p.m.
El 20 de febrero las actividades se trasladarán al Parque La Quintana, en Robledo, mientras que el sábado 21 llegarán al barrio Carlos E. Restrepo de 4:00 p.m. a 8:00 p.m.
El mes cerrará el 28 de febrero en el parque de Boston, con transmisión especial de Telemedellín desde el mediodía.
A través de Cultura Parque se desarrollan activaciones artísticas y pedagógicas que fomentan el respeto, la tolerancia y el sentido de pertenencia por el territorio.
La programación mensual podrá consultarse en el portal oficial de la Alcaldía de Medellín y en las redes sociales de @cultura.med.
