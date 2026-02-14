Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Según versiones extraoficiales, la tranquilidad de la madrugada se rompió cuando varios sujetos llegaron al lugar y, de manera violenta, forzaron la puerta principal. Los delincuentes ingresaron, al parecer, con el objetivo de cometer un hurto masivo

¡A tiros dentro de su casa en Medellín! Paisa residente en EE. UU. fue asesinado esta madrugada

Minuto30.com .- Lo que debía ser un alegre reencuentro familiar terminó en un baño de sangre durante la madrugada de este sábado 14 de febrero. Un joven colombiano de 29 años, quien residía en los Estados Unidos y había regresado a la ciudad para visitar a sus seres queridos, fue asesinado a tiros dentro de su propia vivienda.

El violento ataque ocurrió a las 3:40 a. m. en el barrio Buenos Aires, oriente de Medellín, mientras las víctimas departían tranquilamente al interior de la residencia.

Una emboscada en medio de la reunión

Según versiones extraoficiales, la tranquilidad de la madrugada se rompió cuando varios sujetos llegaron al lugar y, de manera violenta, forzaron la puerta principal. Los delincuentes ingresaron, al parecer, con el objetivo de cometer un hurto masivo, pero al encontrar resistencia por parte de los ocupantes, desenfundaron sus armas y dispararon sin piedad.

Tras el ataque, los delincuentes huyeron del lugar a bordo de un vehículo que los esperaba afuera.

El saldo de la incursión armada

Vecinos alertaron a la línea de emergencia 123, lo que permitió que patrullas de la Policía llegaran rápidamente al sitio. En el lugar encontraron a dos hombres gravemente heridos quienes fueron trasladados a un centro hospitalario; uno de ellos llegó sin signos vitales

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

El joven de 29 años, residente en EE. UU., recibió un impacto de bala en la cabeza que le costó la vida mientras que un hombre de 49 años resultó herido con un impacto de bala en el abdomen. Actualmente se encuentra bajo pronóstico reservado tras ser sometido a una cirugía de emergencia.

El traslado de los heridos se realizó de manera angustiante en un vehículo taxi y una patrulla institucional para intentar salvar sus vidas.

Investigación en curso

Se presume que los atracadores buscaban pertenencias de valor y dinero en efectivo. Autoridades investigan a los presuntos responsables del ataque.