¡Cultura Metro en las aulas! Inician jornadas pedagógicas para reforzar valores ciudadanos en Medellín

Las icónicas historias y vivencias de Medellín, especialmente aquellas ligadas al sistema de transporte, se están convirtiendo en nuevas herramientas pedagógicas para impulsar la cultura ciudadana.

Gracias a una articulación estratégica entre la alcaldía y el Metro de Medellín, los valores que rigen el comportamiento en el sistema de transporte se trasladarán directamente a las aulas de clase.

Recientemente, 60 docentes, directivos y jefes de núcleo participaron en el Foro Pedagogía, Cultura y Cultura Metro, un evento realizado en Mova, el Centro de Innovación del Maestro. Este espacio buscó fusionar la educación y la cultura como mecanismos para fortalecer los valores ciudadanos y promover un mayor compromiso con el territorio.

La esencia del Foro giró en torno a tres ejes centrales. El primero, y más importante, fue la Cultura Metro en el aula de clase.

Esta sesión es una invitación directa a que valores fundamentales como el respeto, la empatía, la solidaridad y el cuidado del entorno no se queden solo en los trenes y estaciones, sino que se integren de manera activa en el quehacer pedagógico diario.

Los otros temas abordados fueron Paideia y Psicagogía (sobre la formación integral del ser humano) y Narrativas urbanas: cultura y cotidianidad.

Este encuentro, que forma parte integral del programa Amigos Metro, se consolida como un espacio de diálogo y aprendizaje conjunto entre la comunidad educativa y la empresa de transporte.

El propósito final es seguir nutriendo en las nuevas generaciones un sentido de pertenencia y convivencia, demostrando que la forma en que se interactúa con el sistema Metro puede ser el reflejo de una mejor sociedad.

La Cultura Metro, reconocida a nivel nacional e internacional, busca con esta nueva estrategia expandir su legado más allá de la infraestructura férrea.

Con el compromiso de la Secretaría de Educación y los directivos docentes, se espera que este modelo de civismo y respeto se arraigue en los cinco corregimientos y las comunas de Medellín, fortaleciendo la base social y el respeto por el espacio público.

