¡Cultura Metro en las aulas! Inician jornadas pedagógicas para reforzar valores ciudadanos en Medellín
Foto de cortesía.
¡Cultura Metro en las aulas! Inician jornadas pedagógicas para reforzar valores ciudadanos en Medellín

Resumen: La Cultura Metro se traslada a las aulas de Medellín. Un foro con docentes busca reforzar valores como el respeto y la convivencia en los colegios de la ciudad.

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Las icónicas historias y vivencias de Medellín, especialmente aquellas ligadas al sistema de transporte, se están convirtiendo en nuevas herramientas pedagógicas para impulsar la cultura ciudadana.

Gracias a una articulación estratégica entre la alcaldía y el Metro de Medellín, los valores que rigen el comportamiento en el sistema de transporte se trasladarán directamente a las aulas de clase.

Recientemente, 60 docentes, directivos y jefes de núcleo participaron en el Foro Pedagogía, Cultura y Cultura Metro, un evento realizado en Mova, el Centro de Innovación del Maestro. Este espacio buscó fusionar la educación y la cultura como mecanismos para fortalecer los valores ciudadanos y promover un mayor compromiso con el territorio.

Lea también: Colmayor habilita más de mil becas con Presupuesto Participativo

La esencia del Foro giró en torno a tres ejes centrales. El primero, y más importante, fue la Cultura Metro en el aula de clase.

Esta sesión es una invitación directa a que valores fundamentales como el respeto, la empatía, la solidaridad y el cuidado del entorno no se queden solo en los trenes y estaciones, sino que se integren de manera activa en el quehacer pedagógico diario.

Los otros temas abordados fueron Paideia y Psicagogía (sobre la formación integral del ser humano) y Narrativas urbanas: cultura y cotidianidad.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Este encuentro, que forma parte integral del programa Amigos Metro, se consolida como un espacio de diálogo y aprendizaje conjunto entre la comunidad educativa y la empresa de transporte.

El propósito final es seguir nutriendo en las nuevas generaciones un sentido de pertenencia y convivencia, demostrando que la forma en que se interactúa con el sistema Metro puede ser el reflejo de una mejor sociedad.

La Cultura Metro, reconocida a nivel nacional e internacional, busca con esta nueva estrategia expandir su legado más allá de la infraestructura férrea.

Con el compromiso de la Secretaría de Educación y los directivos docentes, se espera que este modelo de civismo y respeto se arraigue en los cinco corregimientos y las comunas de Medellín, fortaleciendo la base social y el respeto por el espacio público.

¡Cultura Metro en las aulas! Inician jornadas pedagógicas para reforzar valores ciudadanos en Medellín

Foto de cortesía.

¡Cultura Metro en las aulas! Inician jornadas pedagógicas para reforzar valores ciudadanos en Medellín

Foto de cortesía.

¡Cultura Metro en las aulas! Inician jornadas pedagógicas para reforzar valores ciudadanos en Medellín

Foto de cortesía.

Más noticias de Medellín

Compartir:
  • Comentarios

    • Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio

    Así se vive el festival Medellín para Todas, que busca emplear a 6.200 mujeres en la ciudad