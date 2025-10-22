Colmayor habilita más de mil becas con Presupuesto Participativo

Resumen: Colmayor abre más de 1.000 becas universitarias sin costo con fondos de Presupuesto Participativo. Inscripciones hasta el 26 de noviembre. Requisitos y programas disponibles.

La Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia (Colmayor) ha abierto una convocatoria al habilitar más de 1.000 cupos para estudiar programas universitarios sin costo, gracias a la priorización de fondos provenientes del Presupuesto Participativo (PP).

Esta iniciativa, que recibió un respaldo masivo con más de 65.000 votos ciudadanos, busca garantizar el acceso a la educación superior de calidad en todas las comunas y corregimientos de Medellín.

La beca, financiada con recursos del PP, ya beneficia a 1.690 estudiantes y ha permitido la graduación de más de 3.000 personas, transformando las condiciones de vida de las comunidades.

Bachilleres de 15 comunas y tres corregimientos tienen la oportunidad de postularse para cursar cualquiera de los 23 programas académicos que ofrece la institución, que abarcan áreas como ingeniería, salud, turismo, arquitectura, gastronomía y comunicaciones.

El rector de Colmayor, Juan David Gómez Flórez, destacó el impacto social de la estrategia: «Gracias a la priorización de Presupuesto Participativo y al compromiso de las comunidades, hoy más de 1.600 estudiantes cursan su pregrado sin costo, con una intervención integral que incluye auxilios de sostenimiento, acompañamiento psicosocial, formación para el empleo y otros apoyos fundamentales para su permanencia y éxito académico».

Acceder a este importante beneficio es sencillo y no tiene barreras de edad ni restricción por estrato socioeconómico.

El requisito principal es haber residido al menos cinco años en Medellín y uno en la comuna o corregimiento por la cual se presenta la postulación. Para poblaciones especiales, como personas desplazadas, víctimas del conflicto armado, afrocolombianas o indígenas, se requiere certificar una residencia mínima de dos años en la ciudad.

Las inscripciones para postularse a la beca estarán abiertas hasta el próximo 26 de noviembre. Los interesados deben realizar el proceso a través del sitio web oficial de la institución, aquí.

Una vez logren la admisión, podrán presentar los documentos requeridos para la obtención del subsidio educativo. Adicionalmente, la institución proyecta para 2026 abrir más de 5.000 cupos en diversas modalidades de técnicas laborales y cursos cortos.

