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¿Lo has visto? Tyr se extravió en Medellín y su familia lo busca

Si alguien lo ha visto o tiene información sobre su ubicación, puede comunicarse al 321 342 6806

Publicado por: Juan Manuel

¿Lo has visto? Tyr se extravió en Medellín y su familia lo busca
¿Lo has visto? Tyr se extravió en Medellín y su familia lo busca

Resumen: Se busca a Tyr, un perro de raza Husky Siberiano, de pelaje gris, blanco y negro. Es un miembro muy querido de su familia y suele llevar un pañuelo o arnés, aunque puede estar sin él. Su familia está preocupada por encontrarlo y solicita la colaboración de la comunidad para dar con su paradero.

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Tyr es un perro de raza Husky Siberiano, de pelaje gris, blanco y negro. Es un miembro muy querido de su familia, que se encuentra preocupada por encontrarlo y lograr que regrese a casa sano y salvo. Se extravió en el barrio Belén Rincón, en Medellín, y su familia pide la colaboración de la comunidad para dar con su paradero.

La última vez que fue visto, lo estaban subiendo por la unidad de Nueva York o por el sector de El Ñeque. Si alguien lo ha visto o tiene información sobre su ubicación, puede comunicarse al 321 342 6806. Cualquier información es valiosa para ayudar a que Tyr regrese con su familia.

La seguridad de los animales de compañía depende de la prevención cotidiana dentro y fuera del hogar, ya que una distracción o un estímulo imprevisto bastan para provocar una huida en cuestión de segundos.

Claves para evitar escapes y extravíos

– Asegura perímetros y accesos: Revisa con regularidad el estado de cerraduras, rejas y muros perimetrales. En apartamentos o casas altas, instala mallas de seguridad reforzadas en balcones y ventanas para prevenir caídas y huidas, especialmente si convives con gatos.

– Paseos con equipo resistente: Emplea arneses ergonómicos de ajuste seguro y correas de materiales duraderos. Evita soltar a tu perro en espacios abiertos que no estén completamente vallados y comprueba que los mosquetones cierren de forma correcta antes de salir a la calle.

– Control del entorno ante ruidos fuertes: Durante tormentas, fuegos artificiales o celebraciones ruidosas, resguarda a tu mascota en una habitación interior con puertas y ventanas cerradas. Proporciónale un refugio cómodo, juguetes y música ambiental para amortiguar los estruendos externos.

– Esterilización preventiva: La castración reduce notablemente el instinto de escape y deambulación motivado por el celo reproductivo, además de prevenir peleas territoriales.

Herramientas de identificación para que te contacten de inmediato
Contar con métodos de identificación visibles y permanentes acelera de forma decisiva el reencuentro en caso de extravío.

– Placa metálica tradicional: Es la vía de contacto más rápida para cualquier persona. Graba el nombre del animal y dos números de teléfono actualizados con prefijo de área o WhatsApp. Evita colocar tu dirección exacta por motivos de seguridad personal.

– Collar con bordado reflectante: Manda a bordar tu número telefónico directamente sobre la cinta del collar con hilo de alta visibilidad; esto garantiza que los datos sigan legibles incluso si la placa colgante se desprende o se pierde.

– Placas con código QR: Al ser escaneadas con la cámara de un teléfono móvil, abren un perfil con datos médicos, teléfonos alternativos y la opción de enviar la ubicación geográfica aproximada donde fue leído el código.

– Microchip subcutáneo: Este dispositivo inalterable, del tamaño de un grano de arroz, es implantado por un veterinario bajo la piel. Asegúrate de inscribir el código en el registro o base de datos de tu localidad y mantener los teléfonos siempre al día.

– Rastreadores GPS o balizas Bluetooth: Dispositivos como etiquetas inteligentes fijadas al collar permiten monitorear la ubicación del animal en tiempo real mediante el teléfono móvil.

Qué hacer al encontrar una mascota perdida o desorientada

1. Aproximación cuidadosa: No persigas al animal, pues el miedo puede impulsarlo a correr hacia vías transitadas. Agáchate de perfil, háblale con tono pausado y ofrécele algo de comida o agua para ganar su confianza gradualmente.

2. Revisión minuciosa de accesorios: Comprueba si lleva collar, placa, una cápsula con papel en su interior o un número bordado en la tela.

3. Escaneo veterinario: Si no porta datos visibles, trasládalo a la clínica veterinaria o centro de bienestar animal más cercano para verificar si tiene microchip; la lectura es un procedimiento gratuito e inmediato.

4. Difusión comunitaria: Toma fotografías nítidas y compártelas en grupos barriales, chats comunitarios y redes sociales, señalando el día, la hora y el sector exacto del hallazgo.

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