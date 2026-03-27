Atención familias: Medellín activa plan especial para cuidar estudiantes en Semana Santa

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Resumen: Alcaldía de Medellín activa estrategias de cuidado y apoyo emocional para estudiantes durante el receso de Semana Santa.

Durante el receso de Semana Santa, el cuidado de los estudiantes en Medellín se convirtió en una prioridad para la alcaldía, que anunció una serie de medidas para acompañar a niñas, niños y jóvenes mientras permanecen fuera de las aulas.

Desde el 27 de marzo y hasta el 5 de abril, las instituciones educativas oficiales entran en un periodo de pausa académica que, según las autoridades, debe ser aprovechado para el descanso y el fortalecimiento emocional.

En ese contexto, la Alcaldía activó estrategias enfocadas en el cuidado integral de la comunidad educativa, especialmente en la prevención de riesgos que puedan afectar a los menores durante estos días.

A través del programa Escuela Entorno Protector, se busca mantener un acompañamiento constante, incluso fuera del calendario escolar, con herramientas que permitan identificar alertas tempranas.

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Como parte de esta estrategia, las instituciones recibirán material pedagógico y orientaciones dirigidas a promover el bienestar emocional de los estudiantes.

Estas guías también están diseñadas para incentivar espacios de diálogo dentro de los hogares y reforzar mecanismos de atención ante posibles situaciones que requieran intervención.

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Las autoridades educativas hicieron un llamado especial a padres y cuidadores para que aprovechen este tiempo y fortalezcan los lazos familiares, prestando atención a las señales emocionales de sus hijos. El objetivo es que el receso no solo sea un periodo de descanso, sino también una oportunidad para mejorar la comunicación y el acompañamiento en casa.

Adicionalmente, durante estos días estarán habilitados canales de atención por WhatsApp, operados por equipos territoriales, donde las familias podrán recibir orientación y apoyo en tiempo real.

Estas líneas permitirán brindar asesoría, atender inquietudes y, en caso de ser necesario, activar rutas institucionales de protección.

Con estas acciones, la Alcaldía busca reducir situaciones de vulnerabilidad y garantizar que el receso escolar transcurra en condiciones seguras para todos los estudiantes de la ciudad.

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