Resumen: Los seguidores de Westcol celebraron que el "streaming" llegara hasta las esferas más altas del poder, demostrando que estos canales hoy tienen más peso que muchos noticieros

El «Streamer» y el Presidente: Westcol entrevistó a Gustavo Petro en un encuentro que sacudió las redes

Minuto30.com .- En un movimiento estratégico para acercarse a las audiencias más jóvenes (la Generación Z), el presidente Gustavo Petro se sentó frente a los micrófonos de Luis Villa, más conocido como Westcol. La entrevista, transmitida desde la Casa de Narino, no solo fue tendencia número uno, sino que dejó varios momentos que han dado de qué hablar en el ámbito político y digital.

¿De qué hablaron? Entre la política y la cultura “streaming”

La charla se alejó del formato acartonado de los medios tradicionales. Westcol, fiel a su estilo irreverente, cuestionó al mandatario sobre temas que interesan a su comunidad:

Legalización y economía digital: Se discutieron las posibilidades de regularizar sectores que hoy se mueven en la informalidad digital.

Juventud y oportunidades: Petro enfatizó en su programa de “Jóvenes en Paz” y la conectividad en las regiones apartadas.

La figura de Westcol: El presidente reconoció el alcance de los nuevos creadores de contenido como una forma de democratizar la información, a pesar de las controversias que rodean al antioqueño.

Una entrevista rodeada de críticas

No todo fue celebración. La entrevista ha recibido fuertes dardos desde varios sectores:

Críticas de la oposición: Señalan que el presidente “le da juego” a una figura que ha sido señalada por comentarios misóginos y homofóbicos en el pasado.

Cuestionamiento al rigor: Periodistas tradicionales critican que no se tocaron temas de fondo sobre la crisis de seguridad o la economía nacional.

Impacto en redes: Por otro lado, los seguidores de Westcol celebraron que el “streaming” llegara hasta las esferas más altas del poder, demostrando que estos canales hoy tienen más peso que muchos noticieros.

El fenómeno de las “nuevas audiencias”

Con este encuentro, el Gobierno Nacional parece apostarle a una estrategia de comunicación directa, saltándose los filtros de la prensa convencional. Para Westcol, esta entrevista representa un peldaño más en su consolidación como la figura digital más influyente (y controvertida) del país.

El presidente Gustavo Petro le muestra a Westcol el famoso “túnel del tiempo” del Palacio de Nariño, un espacio cargado de historia. Pero en medio del recorrido, Westcol lanza la reacción que nadie esperaba… se sorprende al no ver su propia foto entre las figuras. pic.twitter.com/TvPNQvYHzE — W Reals (@wrealscomunidad) March 27, 2026

Los 4 “golpes” de Westcol en la entrevista con Petro

1. La relación con Estados Unidos: “Nos conviene estar bien”

Westcol enfatizó la importancia de mantener una alianza sólida con el gigante del norte. Ante las tensiones diplomáticas que han surgido por las posturas de Petro frente a conflictos internacionales, el streamer recordó que la economía y la estabilidad de Colombia dependen en gran medida de Washington. “No podemos pelear con el que nos da la mano”, fue el mensaje subyacente.

2. Desplazamiento forzado: “La guerrilla desplaza gente”

En un momento de cruda realidad, Westcol le recordó al presidente que, pese a los diálogos de la “Paz Total”, las estructuras criminales y las guerrillas siguen siendo el motor del desplazamiento forzado en las regiones. Fue un llamado a no invisibilizar el sufrimiento de los campesinos y habitantes de zonas rurales que siguen abandonando sus tierras por el fusil.

3. Debate y equilibrio: “Escuchar ambas caras de la moneda”

Uno de los reclamos más fuertes fue la necesidad de pluralismo. Westcol criticó la polarización y la tendencia del Gobierno a escuchar solo a quienes le dan la razón. Defendió que el debate real surge de sentarse con el que piensa distinto, algo que, irónicamente, se estaba validando con la propia existencia de ese stream de 4 horas.

4. Seguridad: “Tocar tener mano dura con criminales”

Frente a la crisis de seguridad urbana y rural (incluyendo casos como el del Bajo Cauca o los fleteos en Medellín), el creador de contenido fue enfático: la autoridad no se puede negociar. Pidió acciones contundentes contra la delincuencia común y organizada, alejándose del discurso de “perdón social” o beneficios excesivos para quienes infringen la ley.