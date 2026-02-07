Resumen: Recuperan los cuerpos de otros dos mineros en la mina La Vidriosa de Guachetá, Cundinamarca. Ya son cuatro víctimas tras la explosión por gas metano.

Hallan otros dos cuerpos tras explosión en mina de Guachetá y la cifra de víctimas sube a cuatro

En las últimas horas de este sábado 7 de febrero, las autoridades confirmaron el hallazgo de otros dos cuerpos sin vida en el interior de la mina de carbón La Vidriosa, ubicada en la vereda Las Peñas.

Con este reporte, ya son cuatro las víctimas fatales recuperadas de los seis trabajadores que quedaron atrapados a 200 metros de profundidad tras una explosión provocada por acumulación de gas metano.

Un equipo especializado de socorredores ingresó a la mina en la noche del viernes, logrando la recuperación del tercer cuerpo a las 2:10 a.m. de este sábado.

Posteriormente, una segunda y tercera cuadrilla de socorredores relevaron las labores en condiciones extremas de seguridad para lograr, a las 7:22 a.m., el rescate del cuarto minero fallecido. El operativo continúa activo con el fin de localizar a los últimos dos trabajadores que aún permanecen bajo los escombros.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, expresó su profunda solidaridad con las familias de Iván, Arnol, Óscar, Huilan, Manuel y Celso, los hombres identificados en este trágico suceso.

No obstante, el mandatario también lanzó una alerta preocupante: de acuerdo con los análisis preliminares, el título minero donde ocurrió la emergencia presuntamente contaba con órdenes de cierre vigentes, lo que abriría una investigación penal y administrativa contra los responsables de la explotación.

Mientras los socorredores de la Delegación Departamental de Bomberos y la Agencia Nacional de Minería (ANM) arriesgan su vida para completar la misión, la comunidad de Guachetá permanece en vilo.

