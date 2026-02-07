Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Capturado en Medellín alias ‘la Chinga’, cabecilla de ‘los Controladores’, señalado de secuestro, robo y abuso sexual bajo la fachada de seguridad.

¡Cae un monstruo! Capturaron a alias ‘la Chinga’, el falso vigilante que abusaba y secuestraba en Medellín

Un operativo entre la Alcaldía de Medellín, en trabajo conjunto con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, confirmó la captura de alias ‘la Chinga’.

Este sujeto es señalado como el máximo cabecilla del Grupo Delincuencial Común Organizado ‘Los Controladores’, una estructura criminal que sembraba el terror en la ciudad mediante una modalidad de falso control territorial.

El detenido deberá responder ante la justicia por los delitos de acceso carnal violento, secuestro extorsivo, y hurto calificado y agravado.

El modus operandi de la organización consistía en abordar a ciudadanos desprevenidos en plena vía pública. Bajo una constante intimidación con armas de fuego, los delincuentes se presentaban falsamente como el “personal de seguridad de la zona” para obligar a las víctimas a acompañarlos.

Posteriormente, las personas eran trasladadas a lugares apartados donde permanecían retenidas por varias horas, siendo sometidas a brutales agresiones físicas y una fuerte presión psicológica para que entregaran las claves de sus cuentas bancarias y dispositivos móviles.

La gravedad de las denuncias contra alias ‘la Chinga’ trasciende el robo material. Las autoridades lograron documentar al menos diez víctimas de este entramado, resaltando un caso escalofriante en el que un hombre fue sometido a acceso carnal abusivo durante su tiempo de cautiverio.

La intimidación ejercida por este cabecilla buscaba anular cualquier capacidad de resistencia de los afectados, permitiendo que la banda realizara transacciones financieras y despojara a los ciudadanos de todas sus pertenencias de valor antes de liberarlos bajo amenazas.

Tras su captura, a alias ‘la Chinga’ se le incautó un teléfono celular que será pieza clave en la investigación para rastrear movimientos financieros y otros posibles cómplices de ‘los Controladores’.

El procesado ya fue puesto a disposición de la Fiscalía para las audiencias de legalización de captura e imputación de cargos.

