Unidad de Búsqueda recuperó tres cuerpos en fosas comunes en San Francisco, Antioquia

Resumen: La Unidad de Búsqueda halló tres cuerpos en dos fosas comunes en zona rural de San Francisco, Antioquia. Se investiga su identidad y origen.

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) recuperó tres cuerpos enterrados en dos fosas comunes en zona rural del municipio de San Francisco, Antioquia.

Según informó la entidad, el descubrimiento se produjo en medio de las labores de construcción de una obra en la zona, donde obreros encontraron una bota que contenía estructuras óseas humanas.

Tras el hallazgo, dieron aviso inmediato a la Alcaldía de San Francisco, que a su vez contactó a la Unidad de Búsqueda para verificar el hecho.

Una vez confirmado que se trataba de restos humanos, el equipo forense desplegó tareas de prospección en el terreno. En la primera fosa se recuperó un cuerpo junto con prendas de vestir y otros elementos personales.

Durante la ampliación del perímetro de búsqueda, a unos cinco metros de distancia, los investigadores hallaron otra bota que condujo al descubrimiento de una segunda fosa común, en la que fueron encontrados otros dos cuerpos.

De acuerdo con la Unidad, este es uno de los hallazgos más significativos del año en la región. Con estos tres cuerpos, ya son 13 los recuperados en el Oriente antioqueño durante 2025: dos en Argelia, cinco en Nariño, dos en San Carlos, uno en San Luis y tres en San Francisco.

Las autoridades continúan las labores de búsqueda en otros puntos priorizados del departamento.

