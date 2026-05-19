Autoridades inspeccionan un cuerpo hallado en el río Soacha: investigan si corresponde a Yulixa Toloza

Resumen: Un cuerpo fue encontrado en el río Soacha y las autoridades investigan si podría tratarse de Yulixa Toloza.

Las autoridades adelantan investigaciones para establecer si un cuerpo hallado en el río Soacha correspondería a Yulixa Toloza, mujer que permanece desaparecida tras someterse a un procedimiento estético en Bogotá.

El hallazgo se registró el pasado 18 de mayo a la altura del conjunto residencial Santa Cecilia, en inmediaciones del barrio La Unión, en el municipio de Soacha.

Habitantes del sector alertaron sobre la presencia del cuerpo flotando en el afluente, lo que permitió la rápida reacción de organismos de emergencia y autoridades judiciales.

Al lugar llegaron unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Soacha, así como funcionarios encargados de realizar la inspección técnica y el levantamiento del cadáver. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado para los respectivos análisis forenses.

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De manera preliminar, los investigadores buscan determinar si la víctima podría ser Yulixa Toloza, cuyo caso ha generado atención por parte de las autoridades y de la opinión pública durante las últimas semanas. Sin embargo, hasta ahora no existe una confirmación oficial sobre la identidad de la persona encontrada.

La Fiscalía General de la Nación y el Instituto Nacional de Medicina Legal avanzan en las pruebas científicas necesarias para esclarecer plenamente quién es la víctima y establecer las circunstancias en las que ocurrió la muerte.

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