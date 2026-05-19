Tommy se perdió en Robledo y su familia lo busca ¿lo ha visto?

Resumen: Desde el viernes 15 de mayo no se sabe del paradero de la mascota, visto por última vez en el Sector de Villa Sofía, en Robledo.
Minuto30.com .- Tommy es un hermoso perrito que se extravió en el noroccidente de Medellín y su familia se encuentra muy preocupada sin saber nada de él.
Desde el viernes 15 de mayo no se sabe del paradero de la mascota, visto por última vez en el Sector de Villa Sofía, en Robledo.
Buscamos a Tommy
Si usted está por los lados de Córdoba, Bello Horizonte, Villa Flora y sectores aledaños preste atención, puede ser que la mascota se encuentre por estos lugares.
Si tommy fue resguardado, lo ha visto o sabe de su paradero, comuníquese urgente al wahtsapp 3001654653.
Los Escuchaderos se tomaron el Metro: Medellín abrió nuevos puntos de salud mental https://t.co/lCVIRdD4X8
— Minuto30.com (@minuto30com) May 19, 2026
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