Resumen: Fue hallado el cuerpo de la joven de 18 años que cayó al río Sucio mientras se movilizaba en una garrucha en zona rural de Dabeiba, Antioquia.

Hallan sin vida a joven que cayó de una garrucha al río Sucio en Dabeiba

La búsqueda de una joven de 18 años que había desaparecido tras caer al río Sucio en zona rural de Dabeiba terminó con un desenlace trágico. Las autoridades de emergencia confirmaron el hallazgo de su cuerpo luego de más de dos días de intensas labores de rescate.

El accidente ocurrió el sector de Alto Bonito, cuando la joven, identificadacomo Estefanía, se movilizaba en una garrucha junto a una mujer adulta y un menor de tres años.

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De acuerdo con el reporte preliminar del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo, una falla en el sistema de transporte artesanal habría provocado que la joven cayera al afluente.

Mientras Estefanía fue arrastrada por la fuerte corriente del río, la mujer y el menor lograron sujetarse a la estructura de la garrucha y posteriormente fueron rescatados por organismos de socorro y habitantes del sector.

Tras la emergencia, se activó un amplio operativo de búsqueda con apoyo de cuerpos de rescate de municipios vecinos. Finalmente, recientemente fue ubicado el cuerpo sin vida de la joven en el sector de Pavarandocito, jurisdicción del municipio de Mutatá.

El hallazgo reavivó la preocupación de las comunidades rurales frente al uso de las garruchas como principal medio de transporte para cruzar algunos afluentes de la región.

Habitantes de Dabeiba insisten en la necesidad de que se implementen soluciones definitivas que permitan garantizar la movilidad de las comunidades sin poner en riesgo sus vidas.

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