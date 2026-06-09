Cada trino en ‘X’ cuenta: abren nueva investigación a Petro por publicaciones sobre campaña presidencial

Resumen: La Comisión de Investigación y Acusación abrió una nueva investigación contra Gustavo Petro por presunta participación en política a través de publicaciones en redes sociales.

La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes abrió una nueva investigación contra el presidente Gustavo Petro para establecer si incurrió en una presunta participación indebida en política a través de publicaciones realizadas en redes sociales relacionadas con la actual campaña presidencial.

La actuación se suma a otras denuncias que ya cursan en ese organismo y busca determinar si el mandatario habría vulnerado las restricciones constitucionales que exigen a los funcionarios públicos mantener neutralidad frente a los procesos electorales.

De acuerdo con la decisión adoptada por la Comisión, la investigación no solo contempla recientes publicaciones realizadas en la red social ‘X’, sino también contenidos divulgados desde 2023 que podrían tener relación con actividades o manifestaciones de carácter político-electoral.

Como parte del proceso, se ordenó la recolección y preservación de evidencia digital para verificar la autenticidad de las publicaciones que forman parte del expediente.

Asimismo, se solicitará información al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) para establecer quiénes administraban y autorizaban los contenidos difundidos a través de las cuentas oficiales objeto de investigación.

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La Policía Judicial tendrá la tarea de comprobar la existencia y disponibilidad de las publicaciones señaladas, validar técnicamente que las capturas de pantalla aportadas correspondan al contenido efectivamente publicado y documentar información relevante como fechas, horarios, enlaces y cuentas de origen.

Además, los investigadores deberán adoptar medidas que garanticen la preservación, integridad, autenticidad y trazabilidad de los archivos digitales recopilados durante la actuación.

Por ahora, la apertura de la investigación no implica una decisión de fondo sobre la responsabilidad del presidente Petro.

El proceso se encuentra en etapa de recaudo de pruebas y verificación de la información, con el fin de determinar si existió o no una eventual intervención en política desde la jefatura de Estado.

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