Resumen: Hallan muerto a un hombre, presunto habitante de calle, frente a una vivienda en Teusaquillo, Bogotá. Autoridades investigan las causas.

Misterio en Teusaquillo: hallan cuerpo ensangrentado frente a una casa

Un hecho que generó conmoción se registró en la tarde del pasado viernes 12 de septiembre en la localidad de Teusaquillo, en Bogotá, donde fue hallado un cuerpo sin vida frente a una vivienda del sector.

De acuerdo con la información preliminar, el fallecido sería un hombre habitante de calle. Su cuerpo apareció en el antejardín de una residencia, con aparentes signos de violencia.

Tras el llamado ciudadano, unidades de la Policía Metropolitana de Bogotá y del CTI de la Fiscalía llegaron al lugar para adelantar el respectivo procedimiento judicial y levantar el cadáver.

Por ahora, la identidad del hombre no ha sido confirmada y tampoco se han establecido las causas exactas de su fallecimiento.

El área fue acordonada mientras los investigadores recogen evidencias que permitan esclarecer lo sucedido.

El caso genera preocupación entre la comunidad de Teusaquillo, que espera respuestas sobre lo ocurrido en una zona caracterizada por su tranquilidad.

