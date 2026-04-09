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    ¡Rodaron cabezas en la cárcel de Itagüí!: INPEC remueve al director por fiesta no autorizada

    Se oficializó la apertura de una investigación disciplinaria contra los siete funcionarios del INPEC

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Rodaron cabezas en la cárcel de Itagüí!: INPEC remueve al director por fiesta no autorizada

    Resumen: La intervención del pabellón de alta seguridad por parte de los Grupos Especiales podría revelar nuevos detalles sobre los nexos entre los reclusos de este patio y personas en el exterior, en uno de los penales más importantes del Valle de Aburrá.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- La polémica se desató luego de que se hicieran públicas las denuncias sobre la entrada de un artista al establecimiento penitenciario de Itagüí. Ante la gravedad de los hechos, el INPEC fue categórico en aclarar que esta actividad jamás contó con el aval de las autoridades competentes.

    “Es importante resaltar que esta actividad en ningún momento fue aprobada, ni autorizada por el Gobierno Nacional, el Ministerio de Justicia y del Derecho, ni la Dirección General del Instituto”, subrayó la entidad en su comunicado a la opinión pública.

    El “remezón” en la cárcel de Itagüí

    Para retomar el control y garantizar la transparencia de las indagaciones, la Dirección General del INPEC ordenó un paquete de cinco medidas de choque inmediatas que incluyen la remoción de la cúpula del penal y la intervención táctica del establecimiento.

    Medidas Disciplinarias y Operativas

    Para hacer frente a esta grave situación, el INPEC desplegó un plan de acción inmediato encabezado por la presencia de alto mando, donde el Director Regional asumió el control presencial del establecimiento para verificar los hechos de primera mano.

    La contundencia de las medidas incluyó la remoción de la cúpula, ordenando el cambio inmediato del Director Encargado de la cárcel de Itagüí y el traslado del Comandante de Vigilancia, quien fue relevado de su cargo.

    Asimismo, se oficializó la apertura de una investigación disciplinaria contra los siete funcionarios que se encontraban de servicio durante el turno de la polémica visita.

    Por último, como medida de control, se ordenó una intervención táctica con el ingreso de los Grupos Especiales del INPEC para intervenir y requisar a fondo el pabellón de alta seguridad del penal.

    Cero tolerancia ante irregularidades

    El objetivo de este contundente despliegue es esclarecer los motivos reales detrás de la visita del artista al penal y determinar quiénes facilitaron su ingreso burlando los filtros legales. El INPEC reiteró que actuará “de manera contundente ante posibles irregularidades durante el procedimiento de ingreso”, enviando un mensaje claro contra la corrupción interna.

    La intervención del pabellón de alta seguridad por parte de los Grupos Especiales podría revelar nuevos detalles sobre los nexos entre los reclusos de este patio y personas en el exterior, en uno de los penales más importantes del Valle de Aburrá.

    Comunicado el INPEC

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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