Confirman hallazgo del cuerpo de menor desaparecida tras avalancha en Silvania

Resumen: Las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo de una menor de 16 años desaparecida tras la avalancha en Silvania. Siguen las labores para encontrar a dos mujeres que aún no han sido localizadas.

La emergencia generada por la avalancha en Silvania sigue dejando consecuencias devastadoras. La Delegación Departamental de Bomberos de Cundinamarca confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida de Manuela Sofía, una adolescente de 16 años que había sido reportada como desaparecida desde el pasado lunes 17 de noviembre, cuando una creciente súbita arrasó con el vehículo en el que se movilizaba junto a su familia.

De acuerdo con los organismos de socorro, el cuerpo de la menor fue localizado a pocos kilómetros del Club del Bosque, en un tramo del río que atraviesa la zona de Las Granjas, uno de los sectores donde se concentran las labores de búsqueda debido al aumento significativo del caudal.

En el área permanecen unidades del Ejército Nacional, integrantes del Grupo Ponalsar y el Cuerpo de Bomberos de Silvania, quienes continúan adelantando operaciones para ubicar a las dos mujeres que aún permanecen desaparecidas.

Según la información conocida, la menor viajaba en un carro particular junto a cuatro integrantes de su familia. Cuando pasaban por la quebrada Los Altos, una avalancha repentina en la quebrada Yayata Las Villas los arrastró sin darles oportunidad de reaccionar.

Una joven de 25 años logró sobrevivir tras ser expulsada del vehículo por la fuerza del agua. No corrió la misma suerte Miguel, quien fue encontrado sin vida pocas horas después de la tragedia.

Las autoridades mantienen la búsqueda de Ana Lucía y Teresa, las dos mujeres que siguen desaparecidas.

