Resumen: Capturan en flagrancia a dos hombres que intentaron cometer un hurto en El Poblado. Uno sería hermano de un exlíder del GDO La Terraza. Policía incautó armas, motos y elementos usados para el delito.

Robo fallido en El Poblado: dos capturados, uno sería el hermano del exlíder del GDO La Terraza

Una rápida reacción ciudadana frustró un hurto en uno de los sectores más exclusivos de Medellín y permitió la captura en flagrancia de dos hombres de 21 y 30 años, señalados de intentar robar un establecimiento comercial ubicado cerca del parque de la UVA, en El Poblado.

Según el reporte oficial, los sujetos intimidaron a sus víctimas con un revólver, pero la oportuna intervención de los trabajadores y de la comunidad impidió que el hurto se consumara.

El hecho activó la respuesta inmediata de las patrullas de la Policía de El Poblado, que llegaron al sitio y aseguraron a los implicados.

De acuerdo con las autoridades, el operativo fue posible gracias al trabajo articulado entre la Alcaldía de Medellín y la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, que mantiene intervención focalizada en zonas comerciales del sur de la ciudad.

Durante el procedimiento fueron incautadas dos motocicletas con placas alteradas, un arma de fuego con cuatro cartuchos, dos celulares y otros elementos presuntamente utilizados para cometer delitos en el área. Sin embargo, la sorpresa mayor llegó tras las verificaciones de antecedentes: uno de los detenidos sería hermano de alias ‘Monorolex’, antiguo cabecilla del GDO La Terraza, asesinado en agosto de 2025 en el barrio Aranjuez.

Las autoridades señalaron que este caso evidencia cómo los vínculos familiares siguen alimentando redes delictivas en Medellín, incluso en estructuras ya debilitadas por operaciones recientes.

Los dos capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberán responder por hurto calificado y agravado, porte ilegal de arma de fuego y falsedad marcaria, debido a las placas alteradas de las motocicletas.

