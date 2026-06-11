Resumen: Conmoción en el Nordeste antioqueño. Autoridades investigan si el cuerpo hallado en zona rural de Remedios corresponde al conductor que había sido secuestrado junto a otras tres personas en Segovia.

Investigan el hallazgo de un cuerpo que podría ser del conductor secuestrado en Segovia, Antioquia

En las últimas horas fue hallado un cuerpo sin vida en zona rural de Remedio. Las autoridades investigan si corresponde a Iván Daría, de 57 años, quien había sido retenido por hombres armados junto a otras tres personas el pasado 9 de junio.

De acuerdo con las versiones conocidas hasta el momento, el cadáver fue encontrado cerca de la vía 4G, entre el peaje del corregimiento de Santa Isabel y la cabecera municipal de Remedios.

El cuerpo no portaba documentos de identidad y fue reportado inicialmente como N.N., por lo que las autoridades adelantan los procedimientos correspondientes para establecer plenamente su identidad.

La víctima pasará por una inspección técnica y los análisis forenses, los cuales determinarán oficialmente si se trata del conductor secuestrado.

Las primeras informaciones señalan que el cuerpo presentaba heridas ocasionadas por arma de fuego y que habría permanecido varias horas en el lugar antes de ser localizado. Sin embargo, las circunstancias exactas de la muerte siguen siendo materia de investigación.

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Iván Darío se desempeñaba como conductor de servicio público y fue interceptado cuando se movilizaba hacia el sector de Mina Nueva. En el mismo hecho fueron retenidas otras tres personas. Dos de ellas recuperaron la libertad durante la noche del 10 de junio.

Horas antes de conocerse el hallazgo del cuerpo, familiares del conductor secuestrado habían solicitado públicamente su liberación y expresado su esperanza de verlo regresar con vida.

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