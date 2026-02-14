Resumen: Hallan cadáver con signos de violencia en la autopista Medellín-Bogotá, en jurisdicción de Guarne. Autoridades investigan el caso y refuerzan operativos de seguridad.

Identifican el cuerpo encontrado con signos de violencia en la autopista Medellín-Bogotá

El cuerpo sin vida en la autopista Medellín-Bogotá fue encontrado el pasado miércoles 11 de febrero a la altura del retorno número 7, en la vereda La Clarita, jurisdicción del municipio de Guarne. El hallazgo generó alarma entre conductores y habitantes del sector.

Tras el reporte ciudadano, unidades de la Policía Nacional llegaron al sitio y acordonaron la zona para adelantar las labores de inspección técnica. La alcaldía activó de inmediato los protocolos de atención e investigación en coordinación con la Secretaría de Gobierno y Convivencia Ciudadana.

De acuerdo con información preliminar entregada por fuentes oficiales, el cuerpo presentaba signos de violencia.

Las autoridades precisaron que no fue encontrado al interior de un vehículo ni dentro de una maleta, como inicialmente se rumoró en algunos espacios digitales.

En el lugar se realizaron actos urgentes, recolección de material probatorio y revisión de cámaras de seguridad cercanas, con el fin de establecer cómo ocurrieron los hechos y determinar posibles responsables.

Horas después del hallazgo del cuerpo en la autopista Medellín-Bogotá, fue ubicado el vehículo de la víctima en el barrio San Antonio, sector Gases de Antioquia. Según confirmaron las autoridades, el automotor pertenecía a Juan Carlos, oriundo del municipio de Rionegro, quien fue identificado como la persona fallecida.

El caso quedó en manos de las autoridades judiciales, que avanzan en la recopilación de pruebas para esclarecer las circunstancias en que se produjo la muerte.

