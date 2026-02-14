¡Tremendo arsenal! Frenaron envío de 2.500 cartuchos de fusil en Antioquia

Resumen: El Ejército y la Policía incautaron 2.500 cartuchos 5.56 y capturaron a un hombre en Turbo, Antioquia. Un fuerte golpe a la logística armada en el Urabá.

La ofensiva militar en el Urabá antioqueño no se detiene. En el sector rural del municipio de Turbo, las tropas del Batallón Vélez de la Brigada 17, con apoyo de Fuerzas Especiales, interceptaron a un hombre que transportaba un cargamento de cartuchos de fusil de alto calibre, destinado presuntamente a fortalecer las estructuras criminales que operan en esta zona del departamento.

Durante el procedimiento, los uniformados hallaron un total de 2.500 cartuchos calibre 5.56 milímetros, los cuales eran movilizados en una motocicleta que también fue incautada.

El sujeto capturado, cuya identidad está siendo verificada para establecer su rango dentro de la organización ilegal, fue sorprendido tras labores de seguimiento e inteligencia que permitieron dar con el punto exacto de tránsito del material bélico.

Los cartuchos de fusil incautados son utilizados comúnmente en fusiles de asalto, lo que representa un golpe significativo a la capacidad de fuego de estos grupos.

Desde la Brigada 17 del Ejército se indicó que estos operativos buscan asfixiar el accionar de las estructuras armadas que pretenden sembrar el terror en el Urabá.

El capturado y la munición fueron dejados a disposición de las autoridades competentes para iniciar el proceso de judicialización por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

