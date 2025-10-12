¡Cuenta regresiva! Bogotá lista para la histórica implosión de los puentes de la intersección de Puente Aranda

Este domingo 12 de octubre, Bogotá vivirá un hecho sin precedentes en su historia vial: la implosión controlada de los puentes de la intersección de Puente Aranda, conocidos como El Pulpo, donde confluyen la calle Sexta, la avenida de Las Américas, la calle 13 y la carrera 50. La actividad, programada para las 10 de la mañana, marcará el inicio de un megaproyecto que transformará por completo la movilidad en el suroccidente de la ciudad.

Los puentes, que tienen más de 40 años de construcción, serán demolidos mediante el uso de indugel, un gel industrial diseñado para permitir que las estructuras colapsen de manera controlada hacia su centro de gravedad.

Este procedimiento permitirá que la caída de los puentes se complete en apenas 11 segundos, reduciendo de manera significativa el tiempo de retiro de escombros a cerca de dos meses, frente al año que tomaría una demolición convencional. Se estima que la implosión genere alrededor de 7.900 metros cúbicos de residuos de concreto y asfalto, que serán reutilizados en la misma obra.

El proyecto, conocido como Tramo 1 de La Nueva 13, contempla la construcción de una intersección de tres niveles que unirá la carrera 50, la calle Sexta, la calle 13 y la avenida de Las Américas. Además de mejorar la circulación vehicular, incluirá espacio para transporte público, ciclorrutas y más de 100 mil metros cuadrados de espacio público, casi la mitad de ellos destinados a zonas verdes.

Previo a la implosión, se realizaron medidas de protección ambiental, incluyendo el traslado de 178 árboles y la atención a la fauna presente en el área. Durante la jornada, que comenzará con evacuaciones desde las siete de la mañana, se implementarán tres alarmas que advertirán sobre la detonación inminente y se establecerán anillos de seguridad para proteger a las personas, animales y bienes en las inmediaciones.

La ciudadanía podrá seguir la actividad de manera virtual a través de las redes sociales del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y de la Alcaldía.

La empresa ATILA, con 68 proyectos de implosión realizados, será la encargada de ejecutar la detonación. Asimismo, se habilitarán equipos de atención ciudadana y líneas de contacto durante el fin de semana para atender cualquier eventualidad que pueda afectar viviendas, oficinas o negocios cercanos.

Durante el operativo, el tráfico en las principales vías de la zona, incluyendo la avenida de Las Américas y la calle 13, se verá temporalmente afectado, así como estaciones de TransMilenio, que ajustarán sus rutas y puntos de retorno.

Con esta obra, Bogotá avanza en la modernización de su infraestructura, buscando mejorar los tiempos de tránsito, la seguridad y la sostenibilidad en uno de los puntos más congestionados de la ciudad.